Осин в огне! Кто сжег могилу знаменитого артиста?

Продюсер и друг покойного артиста Андрей Загорский первым заметил сгоревшие венки и сломанную ограду.

«Я не исключаю такой возможности со стороны людей, которым не нравится семья Насти Годуновой, ее мамы Елены Скорняковой», - говорит Андрей Загорский.

Елена Скорнякова, бывшая подруга Осина, узнав о жутком происшествии, сразу приехала на Троекуровское кладбище и потребовала объяснений от администрации: «Нормальный человек рассказывает, делится тем, что произошло. А здесь от нас все бегают, убегают, что-то скрывают…»

Охранники уверены, могилу автора хита «Плачет девочка в автомате» испортили его же фанаты, которые небрежно обращались с огнем. Но Елена Скорнякова и юрист Сергей Воронов не согласны. Если это была случайность, пострадали бы и другие захоронения. Но пламя их даже не тронуло.

Не верит в случайное совпадение и медиум Ксения Гамаюн. Вот что она рассказала программе «Светская хроника»:

«У меня было очень яркое видение! Я не ожидала, что это произойдет именно на Троекуровском кладбище, именно в страстную неделю, с понедельника начиная сожгут могилу Осина».

Медиум утверждает, покойный артист сам попросил ее провести на могиле некий ритуал…

«Попросил, чтобы я ему на том свете просто помогла…свет, как свет в тоннеле», - говорит Гамаюн.

Елена Скорнякова связывает инцидент с другим скандалом, который разгорелся на вечере памяти Евгения Осина. Его организовала 13-летняя Настя Годунова, которая претендует на часть творческого наследия Евгения Осина.

Концерт в одном из фешенебельных столичных ресторанов был омрачен. Некоторым артистам выключили микрофоны и не дали выступить. Срыв концерта и ситуация с поджогом могилы явно связаны, уверена Скорнякова.

Подруга Осина считает, что масла в огонь подливает бывшая жена Осина Наталья Черемисина: «Она считает, что это сделала Настя – подожгла могилу Жени специально в рамках пиара».

При этом продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин поддерживает Наталью Черемисину и винит в случившемся именно Елену и ее дочь. «Мы подозреваем в этом преступленим конкретных лиц, которые пытались сделать вечер памяти и им не повезло, им сорвали этот вечер памяти. Данная просто шизофрения уже переходит все грани», - говорит Разин.

Реставраторы уже занялись восстановлением могилы певца. Пока любимые женщины Осина обвиняют друг друга, полиция выясняет, кто виноват в поджоге.