Самоудовлетворение плохо влияет на половую жизнь мужчин

Психологи считают желание сексуального удовлетворения естественным явлением. Однако не все способы его получения одинаково хороши для здоровья, в частности для сексуального, пишет Menslife.com.
Эксперты в области сексологии сделали заключение, что мастурбация дезадаптивного типа может быть вредной для мужчин.
Есть два способа самоудовлетворения – адаптивный и дезадаптивный. В первом случае мужчины имитируют движения, которые принесли бы удовольствие во время секса с партнершей. Во втором случае они стимулируют половой член движениями, нехарактерными для полового акта. В результате тело привыкает получать удовольствие от дезадаптивного самоудовлетворения, поэтому во время секса с женщиной могут возникнуть проблемы следующего характера:
- Сложности с семяизвержением. В некоторых случаях для достижения оргазма мужчинам нужны будут ласки руками, к которым они привыкли.
- Ухудшение эрекции и полового влечения. Половой орган не чувствует нужной ему стимуляции, а значит и эрекция будет слабой.
Это не первое исследование, свидетельствующее о вреде мастурбации. Но что делать, если мужчина долго время вынужден быть без женщины (командировка, разлука и так далее)? В таком случае можно использовать качественные секс-игрушки, максимально адаптированные под половой акт.