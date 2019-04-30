Самоудовлетворение плохо влияет на половую жизнь мужчин

Эксперты в области сексологии сделали заключение, что мастурбация дезадаптивного типа может быть вредной для мужчин.

Есть два способа самоудовлетворения – адаптивный и дезадаптивный. В первом случае мужчины имитируют движения, которые принесли бы удовольствие во время секса с партнершей. Во втором случае они стимулируют половой член движениями, нехарактерными для полового акта. В результате тело привыкает получать удовольствие от дезадаптивного самоудовлетворения, поэтому во время секса с женщиной могут возникнуть проблемы следующего характера:

- Сложности с семяизвержением. В некоторых случаях для достижения оргазма мужчинам нужны будут ласки руками, к которым они привыкли.

- Ухудшение эрекции и полового влечения. Половой орган не чувствует нужной ему стимуляции, а значит и эрекция будет слабой.