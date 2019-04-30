Латексные брюки этой модели создали забавную оптическую иллюзию

«Боже мой, вначале я подумал, что ты голая!» – написал один из поклонников под фото Энджи в латексных рейтузах.

«На минуту я подумал, что ты забыла надеть штаны», – прокомментировал другой поклонник снимок, который молниеносно разлетелся по интернету.

«Господи, мне пришлось посмотреть дважды на фото, так как сначала я подумал, что ты просто растолстела», – согласился третий.