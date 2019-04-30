Вт, 30.04.2019
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  • Латексные брюки этой модели создали забавную оптическую иллюзию

Латексные брюки этой модели создали забавную оптическую иллюзию
Вглядывается весь мир!

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Modelli pilt tekitas optilise illusiooni.

ФОТО: Instagram

25-летняя тайская модель Энджи Анг натянула латексные брюки цвета кожи, смутив не только поклонников, но и мужчин со всего мира.

«Боже мой, вначале я подумал, что ты голая!» – написал один из поклонников под фото Энджи в латексных рейтузах.

«На минуту я подумал, что ты забыла надеть штаны», – прокомментировал другой поклонник снимок, который молниеносно разлетелся по интернету.

«Господи, мне пришлось посмотреть дважды на фото, так как сначала я подумал, что ты просто растолстела», – согласился третий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Angelina ❤️ (@msangieang) on

Справедливости ради следует отметить, что 25-летняя тайская красотка выглядит одинаково что в штанах, что без них! Поэтому путаница оправдана.

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