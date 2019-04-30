Латексные брюки этой модели создали забавную оптическую иллюзию
25-летняя тайская модель Энджи Анг натянула латексные брюки цвета кожи, смутив не только поклонников, но и мужчин со всего мира.
«Боже мой, вначале я подумал, что ты голая!» – написал один из поклонников под фото Энджи в латексных рейтузах.
«На минуту я подумал, что ты забыла надеть штаны», – прокомментировал другой поклонник снимок, который молниеносно разлетелся по интернету.
«Господи, мне пришлось посмотреть дважды на фото, так как сначала я подумал, что ты просто растолстела», – согласился третий.
Справедливости ради следует отметить, что 25-летняя тайская красотка выглядит одинаково что в штанах, что без них! Поэтому путаница оправдана.