Вт, 30.04.2019
Фотоновость: все в Пасху хвастаются своими яйцами, а Ану Саагим оголила свои спелые арбузы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Курьез
  • Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье

Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

На днях в Нью-Йорке стартовал ежегодный кинофестиваль Tribeca, собравший немало знаменитостей. Среди гостей была и Марго Робби, поразившая публику появлением в прозрачном кружевном комбинезоне.

28-летняя Марго Робби на кинофестивале представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является. Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом, пишет Woman.

Марго с первой минуты обратила на себя все внимание фотографов. А поклонники, сразу же задались вопросом: есть ли под этим прозрачным нарядом нижнее белье?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ