Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье
На днях в Нью-Йорке стартовал ежегодный кинофестиваль Tribeca, собравший немало знаменитостей. Среди гостей была и Марго Робби, поразившая публику появлением в прозрачном кружевном комбинезоне.
28-летняя Марго Робби на кинофестивале представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является. Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом, пишет Woman.
Марго с первой минуты обратила на себя все внимание фотографов. А поклонники, сразу же задались вопросом: есть ли под этим прозрачным нарядом нижнее белье?