Поклонники гадают, есть ли под кружевным комбинезоном Марго Робби нижнее белье

28-летняя Марго Робби на кинофестивале представляла фильм «Страна грез», продюсером которого является. Известная по роли Харли Квинн актриса вышла в свет в черном кружевном комбинезоне, который дополнила ремнем Chanel и мохеровым кардиганом, пишет Woman .

Марго с первой минуты обратила на себя все внимание фотографов. А поклонники, сразу же задались вопросом: есть ли под этим прозрачным нарядом нижнее белье?