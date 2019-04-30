Вт, 30.04.2019
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  • Они безупречны! Фитнес-красотки и бодибилдеры сразились за звание чемпионов Эстонии

Они безупречны! Фитнес-красотки и бодибилдеры сразились за звание чемпионов Эстонии
Смотрите галерею!

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В минувшую субботу в культурном центре Salme состоялся Кубок Эстонии по бодибилдингу и фитнесу, на котором можно было увидеть самые красивые тела Эстонии. 

Мужчины и женщины демонстрировали публике результаты своих многомесячных тренировок. Приняла участие в соревнованиях и дочь знаменитого эстонского культуриста Оття Киивикаса, 17-летняя Кристин-Аман Киивикас. Девушка заняла почетное второе место в своей категории «фитнес-бикини». Также в конкурсе приняла участие ученица Оття Киивикаса, чемпионка мира Арида Муру.

Скорее смотрите фотогалерею с этого яркого мероприятия! Быть может, для кого-то она послужит руководством к действию. Лето не за горами!

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