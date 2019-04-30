Они безупречны! Фитнес-красотки и бодибилдеры сразились за звание чемпионов Эстонии

Мужчины и женщины демонстрировали публике результаты своих многомесячных тренировок. Приняла участие в соревнованиях и дочь знаменитого эстонского культуриста Оття Киивикаса, 17-летняя Кристин-Аман Киивикас. Девушка заняла почетное второе место в своей категории «фитнес-бикини». Также в конкурсе приняла участие ученица Оття Киивикаса, чемпионка мира Арида Муру.