«Удар по репутации»: Нагиев высказался о победе дочери Алсу

Ведущий песенного конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрий Нагиев высказался за проверку результатов голосования в финале шоу, в котором одержала победу дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По его словам, в противном случае честное имя всех, кто работал на проекте будет запятнано, передает агенство РИА ФАН.

«Удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо», — заявил Нагиев.

Ведущий подчеркнул, что всю свою жизнь он работает исключительно на «честных проектах», поскольку дорожит своей репутацией. При этом Нагиев не исключает, что в данном случае существует возможность «нечистоплотности».

«Повлиять (на результаты конкурса) могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по несколько раз — это мое мнение», — рассуждает шоумен.

При этом Нагиев назвал имена ребят, кому отдал свое предпочтение в финале. Ими стали Миша Григорян и Максим Ержан. Телеведущий, впрочем, отдал должное таланту Микеллы Абрамовой.

«Вопрос только — настолько ли талантливый, чтобы был отрыв, 60%», — добавил Нагиев.

В беседе с телеканалом «360» телеведущий добавил: «Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах».