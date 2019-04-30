У звезды российских сериалов начался цирроз печени

Ирину Сенотову госпитализировали с воспалением легких и асцитом: скоплением жидкости в брюшной полости. Дочь звезды «Кармелиты» Мария Оамер собирала деньги на лечение мамы через социальные сети. Она говорила, что артистка долго отказывалась ехать в больницу, согласившись только тогда, когда ей стало совсем плохо.

У 50-летней актрисы обнаружили также проблемы с почками. Ее начали лечить от пневмонии и асцита, но улучшений не наступало. У Сенотовой пожелтело лицо, и пошли осложнения. Кроме того, семья артистки не справлялась с огромными счетами от Европейского Центра: чек в 560 тысяч рублей (7 600 евро) шокировал дочь Ирины. Заняв денег у знакомых и родных, Мария перевела мать в другую клинику, где диагноз пациентки дополнили циррозом печени.

Из-за проблем с дыханием актриса вынуждена носить кислородную маску. Доктора продумывают план ее дальнейшего лечения от цирроза. Родные не отходят от больной, боясь оставить ее в одиночестве. Мария Оамер старается держать поклонников в курсе происходящего.

«Ситуация патовая: моя мама, актриса Сенотова Ирина Анатольевна, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии», — сообщала ранее Мария.

Дочь Ирины Сенотовой собирала средства на лечение мамы // Фото: Instagram

Подписчики спросили у Оамер, как сейчас себя чувствует актриса, но девушка оставила их без ответа. Однако Мария поделилась с поклонниками информацией о том, что деньги по-прежнему нужны семье: даже в клинике, куда перевезли звезду сериалов, цены оказались высокими.

Возможно, осложнения начались у артистки из-за того, что верный диагноз поставили ей слишком поздно. Сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы поставить кинозвезду на ноги.