У звезды российских сериалов начался цирроз печени

Недавно артистку доставили в клинику в тяжелом состоянии. Звезда сериалов оказалась в реанимации с пневмонией. Сегодня самочувствие Ирины Сенотовой резко ухудшилось. Врачи поставили ей неутешительный диагноз — цирроз печени.
Ирину Сенотову госпитализировали с воспалением легких и асцитом: скоплением жидкости в брюшной полости. Дочь звезды «Кармелиты» Мария Оамер собирала деньги на лечение мамы через социальные сети. Она говорила, что артистка долго отказывалась ехать в больницу, согласившись только тогда, когда ей стало совсем плохо.
У 50-летней актрисы обнаружили также проблемы с почками. Ее начали лечить от пневмонии и асцита, но улучшений не наступало. У Сенотовой пожелтело лицо, и пошли осложнения. Кроме того, семья артистки не справлялась с огромными счетами от Европейского Центра: чек в 560 тысяч рублей (7 600 евро) шокировал дочь Ирины. Заняв денег у знакомых и родных, Мария перевела мать в другую клинику, где диагноз пациентки дополнили циррозом печени.
Из-за проблем с дыханием актриса вынуждена носить кислородную маску. Доктора продумывают план ее дальнейшего лечения от цирроза. Родные не отходят от больной, боясь оставить ее в одиночестве. Мария Оамер старается держать поклонников в курсе происходящего.
Подписчики спросили у Оамер, как сейчас себя чувствует актриса, но девушка оставила их без ответа. Однако Мария поделилась с поклонниками информацией о том, что деньги по-прежнему нужны семье: даже в клинике, куда перевезли звезду сериалов, цены оказались высокими.
Возможно, осложнения начались у артистки из-за того, что верный диагноз поставили ей слишком поздно. Сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы поставить кинозвезду на ноги.
Напомним, что Ирина Сенотова работала в театре с момента окончания Щукинского училища. Ее дебютом в кино стало участие в картине Алексея Салтыкова «За все заплачено». Но настоящую популярность артистка обрела с выходом сериала «Кармелита», в котором исполнила роль Тамары. Также актриса играла в «Ранетках», «Склифосовском» и «Анечке».