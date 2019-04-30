Директор Гуфа обвинил в поджоге дома его любовницу

История отношений певца со звездой «ДОМа-2» давно перестала быть банальной. Яна Шевцова прославилась, заявив о романе с Гуфом, затем обвинила любовника в принуждении к интиму, а потом и вовсе призналась, что музыкант вынуждает ее сделать аборт. В то время как артист крутил роман в Екатеринбурге, в Москве его ждала возлюбленная — Кети Топурия. Узнав об изменах бойфренда, певица тут же собрала свои вещи и съехала из дома в Апрелевке, коотрый вчера сильно пострадал в пожаре.

По словам Яны, в поджоге обвинили ее. В телефонном разговоре, который оказался в распоряжении «СтарХита», директор артиста Эдгар заявляет, что именно Шевцова может быть причастна к трагедии.

«Все сгорело, все, что было нажито непосильным трудом, — признается мужчина. — Ты подожгла, потому что ты такая. Все пострадало, когда ты появилась».

Однако сама Шевцова отрицает свою причастность к инциденту. По ее словам, она уладила с Гуфом все разногласия. Кроме того, сам рэпер не имеет к ней никаких претензий и не считает виновной в пожаре.

«Я ничего не поджигала. С Гуфом три дня назад поругалась, и тут случился этот пожар, поэтому на меня подумали, но я вообще ни при чем. Помирились с ним, уже вроде так не думает», — призналась Яна «СтарХиту».

Дом Гуфа пострадал в пожаре // Фото: Instagram

Вчера источник из близкого окружения артиста подтвердил, что дом артиста пострадал при пожаре. В коттедже Гуфа находились ценные вещи, не так давно рэпер сделал там ремонт и планировал заняться обустройством лаундж-зоны второго этажа здания. Алексей хотел приобрести у соседа участок, чтобы расширить собственные владения. Также Долматов мечтал о музыкальной студии и гараже на территории. Но теперь неизвестно, сколько по времени займет восстановление жилья после инцидента.