Директор Гуфа обвинил в поджоге дома его любовницу

Несколько лет назад рэпер купил дом в подмосковной Апрелевке. Накануне на соседнем участке случился пожар, позже огонь перекинулся и на коттедж Гуфа. Менеджер музыканта считает, что виновной может быть экс-любовница музыканта Яна Шевцова.
История отношений певца со звездой «ДОМа-2» давно перестала быть банальной. Яна Шевцова прославилась, заявив о романе с Гуфом, затем обвинила любовника в принуждении к интиму, а потом и вовсе призналась, что музыкант вынуждает ее сделать аборт. В то время как артист крутил роман в Екатеринбурге, в Москве его ждала возлюбленная — Кети Топурия. Узнав об изменах бойфренда, певица тут же собрала свои вещи и съехала из дома в Апрелевке, коотрый вчера сильно пострадал в пожаре.
По словам Яны, в поджоге обвинили ее. В телефонном разговоре, который оказался в распоряжении «СтарХита», директор артиста Эдгар заявляет, что именно Шевцова может быть причастна к трагедии.
Однако сама Шевцова отрицает свою причастность к инциденту. По ее словам, она уладила с Гуфом все разногласия. Кроме того, сам рэпер не имеет к ней никаких претензий и не считает виновной в пожаре.
«Я ничего не поджигала. С Гуфом три дня назад поругалась, и тут случился этот пожар, поэтому на меня подумали, но я вообще ни при чем. Помирились с ним, уже вроде так не думает», — призналась Яна «СтарХиту».
Вчера источник из близкого окружения артиста подтвердил, что дом артиста пострадал при пожаре. В коттедже Гуфа находились ценные вещи, не так давно рэпер сделал там ремонт и планировал заняться обустройством лаундж-зоны второго этажа здания. Алексей хотел приобрести у соседа участок, чтобы расширить собственные владения. Также Долматов мечтал о музыкальной студии и гараже на территории. Но теперь неизвестно, сколько по времени займет восстановление жилья после инцидента.
Напомним, несмотря на скандальную историю, связанную с Яной Шевцовой, Гуфу удалось помириться с Кети Топурией. Музыкант посвятил бывшей возлюбленной трек «Пусто» и назвал ее своим идеалом. Пока артисты не комментировали тему возобновления романтических отношений, но поклонники надеются, что это уже случилось.