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Мертвые души: через 50 лет на Facebook усопших будет больше, чем живых

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Facebooк. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Facebook превратится в «мертвую» соцсеть всего через 50 лет. Именно столько времени потребуется, чтобы число почивших пользователей превысило живых владельцев аккаунтов, сообщает 360tv.ru.

Исследователи из Оскфордского университета Великобритании пришли к такому выводы после проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале Big Data and Society.

По мнению одного из специалистов, Facebook стоит проконсультироваться с историками, архивистами и профессионалами в области этики и археологии. Это поможет адекватно оценить объем данных, которые остаются от каждого человека после его смерти.

Ученые подсчитали, что к последней трети столетия «мертвых» пользователей в Facebook станет больше, чем живых. Причем такие выводы актуальны и в том случае, если их число в соцсети останется прежним, и если будет увеличиваться текущим темпом.

При первом варианте развития событий почти половина аккаунтов, принадлежащих усопшим, придется на Индию и другие азиатские страны, где велика численность населения — например, на Бангладеш и Индонезию. Если же Facebook не перестанет расширяться, что на первое место по «мертвым душам» выйдет Африка.

Исследователи добавили, что руководство и сотрудники социальных сетей должны задуматься о том, как физически хранить «цифровое наследие» мертвых людей. Стоит также понять, кто вправе распоряжаться этими данными и как именно с ними работать.

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