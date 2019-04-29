Мертвые души: через 50 лет на Facebook усопших будет больше, чем живых

Исследователи из Оскфордского университета Великобритании пришли к такому выводы после проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале Big Data and Society.

По мнению одного из специалистов, Facebook стоит проконсультироваться с историками, архивистами и профессионалами в области этики и археологии. Это поможет адекватно оценить объем данных, которые остаются от каждого человека после его смерти.

Ученые подсчитали, что к последней трети столетия «мертвых» пользователей в Facebook станет больше, чем живых. Причем такие выводы актуальны и в том случае, если их число в соцсети останется прежним, и если будет увеличиваться текущим темпом.

При первом варианте развития событий почти половина аккаунтов, принадлежащих усопшим, придется на Индию и другие азиатские страны, где велика численность населения — например, на Бангладеш и Индонезию. Если же Facebook не перестанет расширяться, что на первое место по «мертвым душам» выйдет Африка.