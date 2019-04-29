Пн, 29.04.2019
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  • Чистой воды БДСМ! Алена Апина красуется в латексном костюме

Чистой воды БДСМ! Алена Апина красуется в латексном костюме

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Алена Апина

ФОТО: Instagram

54-летняя Алена Апина перевоплотилась в доминатрикс для новой съемки. Певица позировала в студии в черном облегающем латексном костюме с прозрачными вставками и длинных перчатках, пишет lady.mail.ru.

Провокационный наряд не оставил ее поклонников равнодушными, и они принялись восхищаться смелостью артистки.

«Теперь есть кожаное боди в закромах у нашей красавицы! Наверное, где-то есть плетка для непослушных поклонников», «О, вау! Строгая госпожа, красавица Алена Апина! Образ очень нравится», «Умная, красивая, талантливая и креативная! И всегда вперед! Лапки мы не опустим никогда!», «Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски!», «Вот это да! Алена, вы секси!», «Ого, это эротическая съемка», «Смело», «А где плетка?» — написали пользователи Сети в комментариях к посту Апиной.

Некоторые, впрочем, посчитали наряд певицы вульгарным: «Опять порнуха какая-то», «Ну как не стыдно?», «Пошло и дешево».

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