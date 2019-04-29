Чистой воды БДСМ! Алена Апина красуется в латексном костюме

Провокационный наряд не оставил ее поклонников равнодушными, и они принялись восхищаться смелостью артистки.

«Теперь есть кожаное боди в закромах у нашей красавицы! Наверное, где-то есть плетка для непослушных поклонников», «О, вау! Строгая госпожа, красавица Алена Апина! Образ очень нравится», «Умная, красивая, талантливая и креативная! И всегда вперед! Лапки мы не опустим никогда!», «Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски!», «Вот это да! Алена, вы секси!», «Ого, это эротическая съемка», «Смело», «А где плетка?» — написали пользователи Сети в комментариях к посту Апиной.