Пн, 29.04.2019
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Полина Гагарина сделала умопомрачительное фото в бикини в Дубае

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Полина Гагарина

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

32-летняя Полина Гагарина решила отдохнуть от работы и улетела на курорт вместе с семьей. Певица рассказала, что находится в Дубае, пишет Cosmo.

Блондинка поделилась с подписчиками забавным фото на побережье. Звезда позировала в черном бикини, демонстрируя изящную фигуру. Певица держалась за пляжный флаг,чтобы якобы «не улететь» от сильного ветра.

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

«Нет, мы не на Мальдивах (по требованию моих подписчиков). Тут ветер, кстати, сильный. Держусь, сносит #мамаявдубае», — написала в Instagram Гагарина.

Подписчики пожелали Полине хорошего отдыха.

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