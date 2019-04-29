Полина Гагарина сделала умопомрачительное фото в бикини в Дубае

32-летняя Полина Гагарина решила отдохнуть от работы и улетела на курорт вместе с семьей. Певица рассказала, что находится в Дубае, пишет Cosmo.
Блондинка поделилась с подписчиками забавным фото на побережье. Звезда позировала в черном бикини, демонстрируя изящную фигуру. Певица держалась за пляжный флаг,чтобы якобы «не улететь» от сильного ветра.
«Нет, мы не на Мальдивах (по требованию моих подписчиков). Тут ветер, кстати, сильный. Держусь, сносит #мамаявдубае», — написала в Instagram Гагарина.
Подписчики пожелали Полине хорошего отдыха.