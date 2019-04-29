Галерея: в Москве простились с Элиной Быстрицкой

В конце прошлой недели всех поклонников творчества Элины Авраамовны потрясла печальная новость — любимой многими поколениями зрителей актрисы не стало. Последние годы Быстрицкая тяжело болела, практически ничего не видела, была парализована. У артистки поднималось давление, и ее сильно беспокоило сердце.

«Элина Авраамовна Быстрицкая войдет в историю отечественного искусства как одна из лучших и самых ярких актрис второй половины XX века. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых шесть десятилетий она блистала на наших подмостках. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества великой актрисы. Светлая память и вечный покой!» — говорится в некрологе, опубликованном на сайте учреждения, которому звезда отдала 54 года жизни.

29 апреля с раннего утра к зданию на Театральной площади люди охапками приносили цветы. В 12 часов здесь началась гражданская панихида. Малый театр, в котором проходило прощание с легендарной артисткой, погрузился в глубокий траур.

На церемонию пришли коллеги, друзья, ученики артистки. Выпускник Щепкинского училища Александр Алпатьев ждал у двери с огромным букетом роз. В честь любимой преподавательницы он написал стихи. В них он поделился воспоминаниями об Элине Быстрицкой, выразил любовь и уважение:

Мы, любя, называли вас мамой!

- «Мама сердится»?

- «Мама довольна»!

Вы всегда говорили прямо,

Все, что думали...

В назначенное время люди начали заполнять зал. Гроб с телом актрисы стоял посредине сцены. Он буквально утопал в цветах, принесенных убитыми горем поклонниками знаменитой артистки. Рядом на красной подушке были разложены награды Элины Авраамовны времен Великой Отечественной войны. 13-летней девочкой она пошла на фронт санитаркой и отдавала все свои силы раненым.

Оркестр исполнял траурную музыку. Послышались рыдания — это поклонницы актрисы не смогли сдержать переполняющих эмоций. Элину Быстрицкую провожали как ветерана войны, с почетным караулом. Коллеги и ученики подходили к гробу артистки, чтобы возложить на него цветы. Одним из первых это сделал Валерий Баринов. В зале находилось много пожилых людей, помнивших Элину Авраамовну молодой и здоровой.

На сцене рядом с успошей расположились ее близкие люди. Сестра Быстрицкой, Софья Шегельман была безутешна. Когда началось прощание, сперва зачитали речь Владимира Путина, в которой он выражал соболезнования семье актрисы и Малому театру. Затем слово передали актеру Борису Клюеву.

«Элина Быстрицкая была признана самой красивой женщиной Европы. Всегда собрана, подтянута. Она была звездой советского кинематографа. Многих девочек называли в ее честь. Мы прощаемся с нашей «железной леди», с нашей легендой. Светлая память! Мы вас помним и любим», — произнес актер.

Коллеги по очереди подходили к сестре Быстрицкой, принося ей соболезнования. Со сцены звучали проникновенные речи актеров, восхищавшихся Элиной Авраамовной. Знакомые рассказали, что при всей недоступности и внешней холодности она никогда не отказывала в помощи, помогала с телефонами, квартирами. Кинозвезда не боялась, что ей откажут, и этого не случалось. Многие отметили поразительную красоту артистки.

Проститься с артисткой пришли не только актеры, но и политики. Геннадий Зюганов возложил на гроб Быстрицкой цветы и прочел речь.