Лицо в помощь. Как «прочитать» человека по фотографиям

Крупная нижняя часть лица у мужчины может говорить о его самоуверенности.

Тонкий нос

Этот человек импульсивен или даже агрессивен.

Тонкие губы

Физиономисты говорят, что люди с тонкими губами злопамятны, а еще они умеют быстро принимать решение и переходить от слов к делу.

Волосы

Грязные волосы у мужчины говорят о безразличии к окружающим, отсутствии стремления влиться в общество, ну и в целом о гигиене.

Уши

Стрижка каре, закрывающая уши — признак повышенной тревожности. А открытые уши и выбритый затылок — симптом агрессивности.

Брови и залысины

Если у мужчины крупные сдвинутые брови, залысина спереди — с большой вероятностью он ищет просто секса, а не отношений.

Подражатели

Если замечаете, что на фото человек старается подражать кому-то, не рискуйте. Возможно, он прячется за маской, а сам — пустышка.

Татуировки

Человек таким образом убирает чувство внутренней пустоты, отмечает психолог Илья Бахтин

Голый торс

Обнаженные фото с кубиками пресса, по словам экстрасенса Анатолия Леденева, говорят о закомплексованности мужчины.

Не доверяйте своему вкусу. Как отмечает психолог Илья Бахтин, при просмотре в Tinder снимков включается древний инстинкт. Мы ищем того, кто нам приятен и не испортит потенциальное потомство.

— Предположим, вам нравятся парни с ярко выраженным подбородком. Но у вас уже были отношения с такими и раз за разом постигала неудача. Значит, вы ошибались, надо сменить концепцию выбора. Обращайте внимание на тех людей, которые не похожи на ваших бывших. Так вы отойдете от бессознательных программ, которые заставляют вас ходить по кругу и не приводят к успеху, — добавляет эксперт.

Успех на сайтах знакомств будет иметь человек с развитой интуицией и при этом скептик. Знакомиться в Интернете сегодня можно, тысячам людей повезло: с помощью Сети они нашли свою любовь. Но, как отмечают эксперты, не нужно нырять в омут с головой и верить всем словам. Осторожность и предусмотрительность в выборе спутника жизни не помешают. Например, по статистике, 30 процентовпользователей ставят не свои фотографии. Возьмите фото из анкеты и проверьте его через поисковик.