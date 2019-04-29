Фото: эстонский рэпер Уку Ароп предстал перед судом

Как сообщает портал Elu24 драка между двумя рэперами произошла 30 декабря в столичном ночном клубе Hollywood. Якобы Уку Ароп сражался со своим коллегой, эстонским рэпером Абрахамом, в обычной жизни Леннарт Лундве. Предположительно в потасовке также принимал участие брат Аропа Кристофер.

В ходе заседания, которое было начато в понедельник утром оба рэпера были обвинены в серьезных нарушениях общественного порядка в соответствии со статьей 263.

По словам Аропа, ссора началась с провокационного поведения и высказываний Абрахама.