Фото: эстонский рэпер Уку Ароп предстал перед судом

Сегодня утром в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу рэпера Уку Аропа, выступающего под псевдонимом Suur Papa. Речь идет о драке в ночном клубе, которая произошла в конце 2017 года.
Как сообщает портал Elu24 драка между двумя рэперами произошла 30 декабря в столичном ночном клубе Hollywood. Якобы Уку Ароп сражался со своим коллегой, эстонским рэпером Абрахамом, в обычной жизни Леннарт Лундве. Предположительно в потасовке также принимал участие брат Аропа Кристофер.
В ходе заседания, которое было начато в понедельник утром оба рэпера были обвинены в серьезных нарушениях общественного порядка в соответствии со статьей 263.
По словам Аропа, ссора началась с провокационного поведения и высказываний Абрахама.
Абрахам, в свою защиту, заявил порталу Elu24, что конфликт начался с избиения. «Повторяю, не я нанес первый удар. Я был один за барной стойкой, когда пришли нападавшие», - сказал он.