«Я создал монстра»: Влад Топалов рассказал, как называет сына

Известный поп-исполнитель Влад Топалов подает пример хорошего семьянина. Его Instagram полон фотографий с женой Региной Тодоренко и сыном, которому исполнилось только четыре месяца. Со своим наследником артист проводит много свободного времени, но вместе с этим никогда не упускает момента пошутить над «прелестями» родительской жизни.

Сегодня музыкант в очередной развеселил поклонников семейным снимком в Instagram. На фотографии он запечатлен в футболке с надписью: «Я создал монстра», вместе с ним позирует жена, на груди которой красуется надпись «Мама монстра», а в коляске рядом с родителями лежит тот самый «монстр» — пятимесячный малыш в костюме Бэтмена. Все члены семьи улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Свою публикацию Топалов сопроводил шутливой подписью, где причислил к «монстрам», в том числе и себя. Певец отметил, что его супруге приходится очень непросто воспитывать сразу двух таких сорванцов.

Влад Топалов и Регина Тодоренко ФОТО: Instagram

«Два монстра с их мамой. Дорогая мама! Спасибо за то, что ты есть! Просто лучшая! Мы любим тебя больше всего на свете и всегда будем тебе благодарны! Мы не сможем выжить без тебя!» — написал музыкант.

Влад Топалов ФОТО: Instagram