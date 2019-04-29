Богатый бывший эстонской красотки Хети Тульве сумел отсоять квартиру почти за миллион евро

Рахумаа сожелаеет, что в результате длящегося несколько лет уголовного дела, которое он же и инициировал, не удалось доказать фальсификацию подписанного и отсканированного документа. Бизесмен отметил, что, хотя он и не согласен с претензией, он аккуратно выплачивает все деньги, большую часть - в прошлом году. «Последние 20 000 евро пошли в уплату судебного приставу только потом, что я живу за границей и не получил документы вовремя», - говорит Индрек. По словам Рахумаа, объявления о продаже квартиры отменены.