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  • Богатый бывший эстонской красотки Хети Тульве сумел отсоять квартиру почти за миллион евро

Богатый бывший эстонской красотки Хети Тульве сумел отсоять квартиру почти за миллион евро

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Хети Тульве и Индрек Рахумаа

ФОТО: Максим Тооме

Судебный пристав Кристийна Фейнман выставила на аукцион квартиру бывшего мужа эстонской красотки Хети Тульве - предпринимателя Индрека Рахумаа. Начальная стоимость жилища - 800 000 евро, сообщает Elu24 со ссылкой на Äripaev.

Индрек Рахумаа объясняет принудительную продажу недвижимости претензией фирмы Krеmmi Holding, которая датируется 2009 годом и основана, по убеждению Индрека, на поддельных документах. Индрек уверяет, что он на прошлой неделе заплатил 20 000 евро по иску.

Рахумаа сожелаеет, что в результате длящегося несколько лет уголовного дела, которое он же и инициировал, не удалось доказать фальсификацию подписанного и отсканированного документа. Бизесмен отметил, что, хотя он и не согласен с претензией, он аккуратно выплачивает все деньги, большую часть - в прошлом году. «Последние 20 000 евро пошли в уплату судебного приставу только потом, что я живу за границей и не получил документы вовремя», - говорит Индрек. По словам Рахумаа, объявления о продаже квартиры отменены.

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