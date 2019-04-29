«Толя робот»: Александр Паль в роли супергероя нашего времени на ТНТ

Главный герой — Толя (Александр Паль), молодой провинциальный парень, лишенный конечностей. Не имея ни рук, ни ног, он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества.

Долгое время его мир был ограничен квартирой в ветхом доме. Но теперь Толя твердо стоит на новых бионических ногах и полон решимости крепко схватиться за перемены новыми руками. Несмотря на царящие вокруг тотальное воровство и полное безразличие соседей к условиям жизни, главный герой начинает борьбу за благополучие родного дома. Он-то знает: разруха прежде всего в головах.

Толя вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями; певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую тайно влюблен — не бояться быть собой; замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) — заняться повышением самооценки. В результате своих активных действий Толя сталкивается с главой местного ТСЖ Эльдаром (Азамат Мусагалиев). Поначалу Эльдар не воспринимает Толю всерьез, но со временем осознает, что упорство этого парня может запросто разрушить его многолетние коррупционные схемы.

Сериал снял режиссер Алексей Нужный («Ольга», «Я худею»), а сценарий написали Николай Куликов — автор сценария «Горько!», «Экипажа» и «Движения вверх», самой кассовой ленты за всю историю российского кино, и Константин Майер («Физрук»). Продюсеры — Евгений Никишов и Валерий Федорович («Полицейский с Рублевки», «Мертвое озеро», «Измены», «Чернобыль» и другие проекты ТНТ и ТНТ-PREMIER).

Валерий Федорович: «Толя робот» — парадоксальная история о том, что неожиданным образом единственным, кто может навести порядок в российском городе, оказывается человек без рук и без ног. При этом «Толя робот» — это комедия. И не просто, а вдохновляющая комедия о любви».

Алексей Нужный: «Когда я делал сериал «Ольга», мне хотелось, чтобы он был на стыке жанров — артхаусный ситком. Я люблю совмещать то, что плохо совмещается. «Толя робот» — это жизнелюбивое драмеди о человеке с инвалидностью, вдохновляющая драматическая комедия с сильным социальным подтекстом. Мы сталкиваем жизнелюбие и вроде бы нежизнелюбивый социальный фон. Это столкновение создает ощущение новизны. Для меня это очень важный проект».

Сумеет ли главный герой обрести счастье вместе с любимой девушкой, спасти родной дом от провластного жулика и убедить его жителей, что требовать перемен — нормально?