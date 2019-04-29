Виктория Лопырева заставила соцсети стонать от восторга

Виктория родила сына в феврале этого года: звезда в рекордные сроки пришла в форму после родов. Она не упускает возможности продемонстрировать подтянутую фигуру. На этот раз модель опубликовала в Instagram снимкок, на котором она позирует в слитном купальнике желто-оранжевого оттенка, который стилисты называют цветом «манго мохито».