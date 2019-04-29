Сергей Мазаев уверен, что новая жена разденет Александра Цекало догола

Неравный союз негативно восприняли прежде всего друзья певицы Веры Брежневой, чья младшая сестра Виктория Галушка оказалась пострадавшей. Певец Сергей Мазаев раньше ездил на отдых в компании Цекало и его жены. Лидер группы «Моральный кодекс» утверждает, что Виктория была хорошей супругой Александру, а новая жена, по мнению Сергея, его разорит.

«Мы вместе с той семьей отдыхали. Считаю, что сейчас он круто попал — отчасти это злорадство. Я на стороне Дарины, она должна раздеть его догола. Сочувствую ему и рад за девушку, которая оказалась молодцом», — рассказал с усмешкой Мазаев в студии программы «Звезды сошлись» канала НТВ.

Певец добавил, что у него тоже второй брак. «Я считаю, что жизнь делится на до и после. С одной женой одна жизнь, с другой — другая жизнь. По‑другому не получается. Я сочувствую ему и очень рад за эту девушку», — заявил Сергей.

Актриса Наталья Андрейченко назвала семейный союз продюсера с художницей браком по расчету. С актрисой согласилась чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская.

Александр Пашутин высказал мнение, что эта романтическая история ничем хорошим не кончится. Актер полагает, что Дарина просто хочет сниматься в сериалах, которые продюсирует Цекало.

Отец модели, Бахыт Сапаров, осудил дочь за этот выбор, поскольку новый зять на семь лет старше его самого. «Как отец я к этому плохо отношусь. В браки с такой разницей в возрасте я не верю», — сказал бизнесмен.