«Ноги длинные и руки худые»: Ксения Бородина похвалила дочь и покритиковала мужа

Ксения устроила фотосессию на фоне знаменитого отеля в форме паруса. Звезда позировала в оранжево-розовом купальнике монокини. Пляжный образ дополнили шлепки, солнцезащитные очки и браслеты.

В подписи Бородина похвалила девятилетнюю дочь Марию за удачный ракурс. «Когда старшая дочь — лучший фотограф в мире. И ноги длинные, и руки худые, и все как надо. Вот так она видит свою маму», — поделилась телеведущая.

При этом Ксения раскритиковала мужа, 38-летнего Курбана Омарова. Она заявила, что бизнесмен не так хорошо ее фотографирует. «У наших мужей вы сами знаете, как мы получаемся», — посетовала Бородина.