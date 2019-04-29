Пн, 29.04.2019
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  • «Ноги длинные и руки худые»: Ксения Бородина похвалила дочь и покритиковала мужа

«Ноги длинные и руки худые»: Ксения Бородина похвалила дочь и покритиковала мужа

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Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

36-летняя Ксения Бородина отдыхает в Дубае вместе с детьми. Сегодня ведущая «Дома-2» опубликовала новое отпускное фото, пишет Cosmo.ru

Ксения устроила фотосессию на фоне знаменитого отеля в форме паруса. Звезда позировала в оранжево-розовом купальнике монокини. Пляжный образ дополнили шлепки, солнцезащитные очки и браслеты.

В подписи Бородина похвалила девятилетнюю дочь Марию за удачный ракурс. «Когда старшая дочь — лучший фотограф в мире. И ноги длинные, и руки худые, и все как надо. Вот так она видит свою маму», — поделилась телеведущая.

При этом Ксения раскритиковала мужа, 38-летнего Курбана Омарова. Она заявила, что бизнесмен не так хорошо ее фотографирует. «У наших мужей вы сами знаете, как мы получаемся», — посетовала Бородина.

Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

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