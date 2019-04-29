Как полюбить себя и повысить самооценку. И будет нам счастье
Про счастье добавила от себя. Про любить и повысить – это лекция-консультация Михаила Лабковского в Таллинне, на которой побывала вчера. Я была уверена, что зал Центра русской культуры заполнится женщинами за 40, чья молодость пришлась на время, когда о волшебной силе психологии никто и не догадывался, но на встречу с известным психологом пришли в основном – процентов 90 – молодых девушек. И когда Лабковский попросил поднять руки тех, кто был замужем один раз, то ввысь взметнулись руки едва ли половины зала. Любви к себе надо учиться смолоду. Несомненно.
Я поняла, что мне, наверное, поздно начинать любить себя, но гуру обнадежил. Его слова, смысл которых в том, что начинать любить себя можно и в 90, даже за день до смерти, обнадежили. Если коротко, то мне было интересно. Лабковский прекрасно держит зал, он часто приводит примеры из собственной практики, много шутит – всегда уместно, порой мне казалось, что я на концерте популярного юмориста, и два часа пролетели как несколько минут. Лабковский отвечал на вопросы, причем, задавали ему их и мужчины. В зале было, по-моему, десять представителей сильного пола, и половина из них дорвалась до микрофона, чтобы получить совет профессионала.
Вывод, который я сделала для себя после лекции, прост: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ждать и верить, что кто-то придет и сделает тебя счастливым, что ты проснешься однажды прекрасным утром и чувство любви к себе наполнит и переполнит тебя, а твоя самооценка вдруг подскачет до заоблачных высей, наивно. Нужно работать. Делать шаги по определенному алгоритму действий. Это как раз самое сложное. Но, кажется, возможное. Что же нужно делать для обретения любви к себе и повышения самооценки? Чем отличается человек с высокой самооценкой от человека с низкой?
Цитаты-советы Лабковского:
Любовь к себе – роман, который длится всю жизнь. Любовь и самооценка – синонимы. Любовь к себе можно потрогать руками. Тех, кто себя не любит, не любит никто.
Нарциссы тоже себя не любят. У них самооценка ниже плинтуса, они хотят, чтобы их все обожали. Кто это? Артисты. Они всю жизнь пытаются доказать другим: я могу это, я могу то, посмотрите, какой я!
Чувство любви или нелюбви к себе формируют наши родители. Если родители позитивные, психически здоровые люди без неврозов, если они любят друг друга и ребенка, то, когда ребенок вырастает, он любит себя.
Родители могу опускать ребенка: ты у меня страшненькая, но умненькая; ты толстая, тебя никто замуж не возьмет; не трогай это, ты не умеешь и так далее. Оценка родителей очень важна для ребенка, и он вырастает с ощущением собственной ущербности и необходимости улучшать себя, меняться, чтобы соответствовать чаяниям родителей и позже окружающих. Так формируется низкая самооценка и понимание, что любовь надо заслужить.
Родители вдолбили нам в голову, что мы что-то из себя представляем, если чего-то достигли. Если успешный – значит, счастливый. Это не так. Успех не измеряется деньгами, успешность – это то, насколько вы радуетесь жизни, моральное состояние.
Если вы себя не любите – вы несчастный человек. Вы не любите тех, кто любит вас, а всегда ищете того, кому не нравитесь, чтобы заставить его или ее полюбить вас. Вам надо все время завоевывать чью-то любовь, внимание, поощрение.
Не бывает позитивной критики в семье. Если вас критикуют – вас не любят.
Люди с высокой самооценкой не убиваются и не плачут (может, денек), если их разлюбили. Они никогда не говорят: меня бросили, мне изменили. Они говорят: мы расстались. Неуверенные в себе люди дорожат отношениями. И будут страдать, повторяя, что их предали, бросили.
Люди с низкой самооценкой многого боятся. Например, у многих есть страх потери мужа, потери работы. Чтобы перестать бояться и убрать нервное напряжение, надо обесценить в своей голове значимость вещей или людей, которых вы боитесь потерять.
За что я должна себя любить? Если постоянно себя с кем-то сравнивать, вы окажетесь не номером один. Всегда найдется кто-то моложе, стройнее, состоятельнее. Не надо в себе находить черты, за которые можно любить себя. Любить надо себя ни за что. За то, что я одна такая. Это сложно.
Люди с высокой самооценкой делают лишь то, что хотят. Они четко знают, чего хотят, и не делают того, чего не хотят. Они не боятся проигрывать, не боятся остаться без кого-то, ценят только себя.
Мы влюбляемся лишь в тот тип, который мы видели в детстве - отец, дядя, дед. Человек с высокой самооценкой любит только тех людей, которые любят его, — другие его просто не интересуют. Это здоровое чувство.
Как научиться любить себя? Пошаговая инструкция. Приходите домой, раздеваетесь догола и становитесь перед зеркалом. Повторяете: все, что на мне выросло, меня устраивает. Стойте сутки, двое, сколько понадобится. Пока не полюбите. И сразу начнется бурная сексуальная жизнь. Не запивайте водкой это зрелище, пока вы себя не примете, ничего не будет. Как примете, сразу откажетесь от абонемента в спортклуб.