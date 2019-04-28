Огонь до небес: в Подмосковье полностью сгорел дом Гуфа
Пострадавших и погибших в результате пожара нет, сообщает Лайф.
Как отмечается, огонь перекинулся на крышу коттеджа исполнителя с соседнего дома.
Загородный дом рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, сгорел в городе Апрелевке в Подмосковье. Об этом он сообщил в своем сториз на странице в Instagram.
— Доброе утро, ***, — прокомментировал он кадры пожарища.
Как сообщает Mash, пожар перешtл на крышу коттеджа рэпера с участка соседа. Она сгорела полностью, у соседа выгорел весь дом.
По информации ГУ МЧС России по Московской области, тушили пожар на протяжении шести часов.