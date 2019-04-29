Лолита Милявская обнаружила видеослежку и попросила помощи

Подозрительного «оператора» обнаружили бдительные соседи звезды. Они прислали Лолите видео, которым она поделилась в Instagram. В ролике запечатлен дрон, летающий над домом звезды. Потом на видео появляется машина, а в ней сидит полный мужчина. У него профессиональная техника.

«Хотелось бы в преддверии светлого праздника Пасхи начать публиковать только что-то хорошее, но решила начать со странного! За моим домом в Болгарии зачем-то ведётся наблюдение! Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», — рассказала Лолита.

Поклонники певицы заметили, что оборудование дорогостоящее. «Это не детские игрушки и на хобби не тянет. Люди нанятые, это не их личная инициатива. Если исключаете журналистов, то, возможно, интересует информация связанная с бизнесом вне сцены», «А главное — в машине ещё лежит, по-моему, очень мощный микрофон, который берет звук на достаточно большом расстоянии! А это уже точно шпионажем попахивает!», «Я бы в полицию сдала эти кадры, видно же и номер машины, и что чехол от бинокля лежит», «Сейчас очень модно использовать квадрокоптеры. Не факт, что только за Лолитиным домом наблюдают. Просто любопытный пенсионер», — пишут фолловеры.