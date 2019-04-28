Эвелин Ильвес и Раймонд Кальюлайд дали своему союзу зеленый свет

Раймонд Кальюлайд опубликовал в своем Facebook пост, где процитировал «зеленое» видение мира Эвелин Ильвес. Эвелин, в частности написал, что, еще будучи центристом, Кальюлайд говорил с ней о намерении создать мощную «зеленую ветвь» в партии.