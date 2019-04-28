Теперь вы видели все: мужчина в трико выступает на соревнованиях по художественной гимнастике

Теперь художественную гимнастику хоть в Красную книгу заноси – этот вид спорта остался единственным исключительно женским. Спешу заметить: остался таковым пока и официально. На самом деле мужчины давно пришли в художественную гимнастику и отчаянно добиваются признания. Международная федерация гимнастики (ФИЖ) все еще держит оборону и мужское направление не утверждает. Надолго ли ее хватит?