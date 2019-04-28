«Украинская любовница Саакашвили» устроила серьезное ДТП в Москве

Модель Елена Бурчак на своем люксовом Porsche Panamera на большой скорости влетела на Минском шоссе в Range Rover, пишет Пятый канал.
Модель Елену Бурчак в свое время называли «украинской любовницей Саакашвили». Девушка по некоторым данным познакомилась со скандальным политиком в Киеве на одной из закрытых тусовок. Официальных подтверждений ее роману с экс-президентом Грузии и бывшим главы Одесской области не было. Но слухи ходили активно.
Позднее она переехала в Москву. Судя по Instagram, активно влилась в жизнь теперь уже российской столицы. Среди множество фотографий есть снимки со звездами российского шоу-бизнеса и кино.
27 апреля Бурчак выложила в сторис видео, как она на своем люксовом Porsche Panamera дерзко катается по выделенной полосе Кутузовского проспекта. А через некоторое время уже на Минском шоссе она влетела в Range Rover. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадал один человек. А саму Бурчак увез с место происшествия черный Maybach с охраной.