Галерея: мегапопулярный Jah Khalib поставил Таллинн на уши, клуб CatHouse заполнен до предела

Jan Khaleb - казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, чей хит «Хочу найти тебя, Медина!» за два месяца набрал более 25 миллионов просмотров в Youtube.

Среди популярных хитов исполнителя конечно же прозвучали знаменитые «Лейла» и «Медина», по которым многие и знают рэпера. Отметим, что послушать музыку Khalibа пришли не только девушки, но и много парней, которые активно танцевали и отрывались под хиты рэпера.