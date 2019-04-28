Пн, 29.04.2019
Галерея: зал ахнул, когда в Таллинне объявили самую красивую женщину с пышными формами СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Галерея: мегапопулярный Jah Khalib поставил Таллинн на уши, клуб CatHouse заполнен до предела

Галерея: мегапопулярный Jah Khalib поставил Таллинн на уши, клуб CatHouse заполнен до предела

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

26 апреля в столичном клубе Cat House выступил популярнейший исполнитель Jah Khaleb. Он все еще ищет свою Медину и восхищается Лейлой, и вместе с ним искали и захлебывались от восторга тысячи эстонских полконников.

Jan Khaleb - казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, чей хит «Хочу найти тебя, Медина!» за два месяца набрал более 25 миллионов просмотров в Youtube. 

Среди популярных хитов исполнителя конечно же прозвучали знаменитые «Лейла» и «Медина», по которым многие и знают рэпера. Отметим, что послушать музыку Khalibа пришли не только девушки, но и много парней, которые активно танцевали и отрывались под хиты рэпера.

Смотрите, кто пришел на концерт и как прошло мероприятие!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ