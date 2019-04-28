Грибок-убийца захватывает мир. О нем знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны

Штамм Candida auris, культивированный в чашке Петри в лаборатории Центров по контролю и профилактике заболеваний США. phil.cdc.gov

Впервые о Candida auris заговорили еще в 2009 году, когда врачи токийского госпиталя обнаружили его в ушном канале 70-летней японки. Спустя четыре года стали приходить сообщения о случаях инфицирования из Европы и США. Уже тогда было известно, что грибок вызывает инвазивный кандидоз, при котором инфицируются кровоток, центральная нервная система и внутренние органы.

дает множественной лекарственной устойчивостью, проще говоря, от него невозможно вылечиться. По мнению ученых, резистентность инфекции может быть связана с широким распространением противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве. Анализ ДНК четырех типов Candida auris показал, что грибок эволюционировал на протяжении четырёх тысяч лет, но "неубиваемым" стал относительно недавно.

"Это настоящая тварь из черной лагуны. Она пузырилась, а потом взорвалась, и теперь она везде", - говорит Том Чиллер из Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Наибольшую опасность Candida auris представляет для людей с неразвитой или ослабленной иммунной системой, в том числе для новорожденных, пожилых, курильщиков, диабетиков и страдающих аутоиммунными заболеваниями. Каждый второй из заразившихся умирает в течение 90 дней. По прогнозам, в 2050 году от подобных инфекций может скончаться десять миллионов человек, при этом ожидаемая смертность от рака не превысит восемь миллионов.

Еще одна проблема, которая мешает противостоять новой угрозе — замалчивание ее масштабов. Все медицинские учреждения, в которых когда-либо находились на лечении пациенты с Candida auris, предпочитают не предавать эти факты гласности.

По словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, борьбу с Candida auris невозможно вести эффективно без ответа на главный вопрос: что послужило толчком к стремительному распространению грибка? Разгадав эту тайну, можно будет рассчитывать на перелом в этой затянувшейся битве, уверены специалисты.