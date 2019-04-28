Пять вещей в доме, от которых нужно избавиться, чтобы стать богаче и удачливее

Черная полоса может настигнуть любого человека. В этот момент важно не заострять внимание на проблемах, а как можно скорее найти их решение. При появлении денежных проблем и неудач люди начинают винить плохую работу или карму, но нередко причина подобных трудностей заключается в энергетике дома. Каждый предмет в жилище окружен энергетическим полем. Некоторые из них способны притягивать негатив. Эксперты сайта Dailyhoro.ru советуют избавиться от пяти вещей, которые мешают обрести деньги и удачу.

Старые газеты

Подобную «коллекцию» можно увидеть почти в каждом доме. Некоторые люди не выбрасывают старые газеты, чтобы использовать их в бытовых целях. Но горы газет не только захламляют жилище, но и ухудшают его энергетику. По этой причине у домочадцев могут возникнуть трудности с деньгами и постоянный поток неудач. Происходит это из-за того, что энергетика старинных газет долгое время накапливает негатив, а после начинает излучать его и нейтрализовать положительную энергию. Таким же свойством обладают и старые книги с рваными и потрепанными страницами, которые можно увидеть на полках у коллекционеров и любителей антиквариата.

Рваная одежда

Носить старую испорченную одежду не только неопрятно, но и чревато последствиями. Если в вашем гардеробе находятся старые вещи с оторванными пуговицами или малозаметными дырками, то их энергетика скажется не только на вас, но на других домочадцах. Когда человек надевает одежду, она вступает с ним в тесную энергетическую связь. И если на каком-то элементе одежды имеется дефект, это скажется на энергетике обладателя и повлечет неудачи и денежные проблемы. Стоит отметить, что в последнее время рваная одежда пользуется популярностью. Несмотря на то, что это всего лишь дизайнерская задумка, такие вещи также могут быть источником негатива и бедности.

Разбитые и отколотые вещи

Часто люди продолжают хранить посуду со сколами, зеркала с трещинами и другие вещи с дефектами. Казалось бы, не нужно избавляться от вещи, если на ней имеется небольшой изъян, но в этом случае она будет постепенно накапливать негатив и привлекать несчастья и безденежье. Уже доказано, что в домах, где имеются испорченные предметы, всегда царит негатив. Сами домочадцы жалуются на неудачи и проблемы с деньгами, а также постоянные разногласия в семье. Самое главное — никогда не пытайтесь склеить испорченную вещь, так как восстановить ее энергетику все равно не удастся.

Деньги

В первую очередь это касается тех, кто коллекционирует старинные деньги. Наверняка те, кто занимается коллекционированием, замечали, что со временем внешний вид денег оставляет желать лучшего. Потрепанные купюры и пожелтевшие монеты вряд ли станут магнитом для богатства, скорее они будут привлекать в дом финансовые проблемы. Также обратите внимание на деньги, которые вы храните в кошельке: если среди них есть рваные купюры, потратьте их как можно скорее.

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