Поможем! Топовая эстонская модель ищет новый дом

«Я сама большую часть времени провожу вне Эстонии, участвую в модных показах, и мне трудно заботиться о коте. Справедливо, если найдется новая семья, которая взяла бы домашнее животное к себе домой», - говорит Кармен. Она решила обратиться за помощью через социальные сети и СМИ.

Модель характеризует кота по кличке Толстяк как любящего мурлыкать сидеть на руках, ласкового, воспитанного и упитанного. Толстяку 7 лет, он белый и пушистый, кастрирован. Правда, он немного толстоват - 11,4 килограмма, и, как советует ветеринар, ему не помешало бы сбросить лишний вес. А так кот находится в прекрасной физической форме и, как говорится, на здоровье не жалуется.

Кот Толстяк ФОТО: личный архив

Если в вашем сердце есть место для любви к Толстяку, а в доме место, то пишите Кармен на электронную почту: kasspaksu123@gmail.com.