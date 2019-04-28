Семен Слепаков ответил на слухи о разводе
Шоумен появился на публике с женой, супруги были в обручальных кольцах, сообщает Пятый канал.
Семен Слепаков — один из тех отечественных шоуменов, которые стараются не афишировать детали своей личной жизни. Когда в эфире одного из телеканалов Ксения Собчак сделала заявление о разводе Слепакова, артист не стал комментировать ситуацию.
Поклонники заподозрили неладное, но Семен развеял все слухи разом. Как сообщает StarHit, он приехал на собственный концерт вместе с женой Кариной. Супруга, на безымянном пальце которой было кольцо, сидела в зале и всячески поддерживала мужа.
О жене Слепакова известно немного — она далека от мира шоу-бизнеса и занимается юриспруденцией. Артист взял ее в жены в 2012 году, пара тайно поженилась в Италии.