Алла Пугачева подарила золотые кулоны детям, проигравшим дочери Алсу

70-летняя Алла Пугачева поддержала участников шоу «Голос. Дети», которые не смогли победить в шестом сезоне проекта, пишет Cosmo.
Победа осталась за 12-летней дочерью певицы Алсу.
Алла Пугачева собрала участников шоу в ресторане на Рублевке. Среди приглашенных оказались Нино Честер и Роберт Багратян — подопечные Светланы Лободы, уступившие в финале Микелле Абрамовой. Примадонна вручила детям собственные подарки — кулоны«Золотая звезда Алла Пугачевой».
Эту премию певица придумала в 2005 году. Каждый год она отмечает кулонами талантливых музыкантов. По сообщениям «КП», помимо кулона вручается еще и денежная премия,сумма которой всегда разная.
Победа дочери Алсу на детском «Голосе» вызвала ажиотаж в Сети. Первый канал уже занялся проверкой результатов голосования. Максим Галкин рассказал, что был шокирован результатами финала. Продюсер Светланы Лободы анонсировала уход певицы из шоу.