Алла Пугачева подарила золотые кулоны детям, проигравшим дочери Алсу

Победа осталась за 12-летней дочерью певицы Алсу.

Микелла Абрамова instagram.com/voice1tv

Алла Пугачева собрала участников шоу в ресторане на Рублевке. Среди приглашенных оказались Нино Честер и Роберт Багратян — подопечные Светланы Лободы, уступившие в финале Микелле Абрамовой. Примадонна вручила детям собственные подарки — кулоны«Золотая звезда Алла Пугачевой».

Эту премию певица придумала в 2005 году. Каждый год она отмечает кулонами талантливых музыкантов. По сообщениям «КП», помимо кулона вручается еще и денежная премия,сумма которой всегда разная.