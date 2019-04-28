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Алла Пугачева подарила золотые кулоны детям, проигравшим дочери Алсу

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Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

70-летняя Алла Пугачева поддержала участников шоу «Голос. Дети», которые не смогли победить в шестом сезоне проекта, пишет Cosmo.

Победа осталась за 12-летней дочерью певицы Алсу.

Микелла Абрамова
Микелла Абрамова
instagram.com/voice1tv

Алла Пугачева собрала участников шоу в ресторане на Рублевке. Среди приглашенных оказались Нино Честер и Роберт Багратян — подопечные Светланы Лободы, уступившие в финале Микелле Абрамовой. Примадонна вручила детям собственные подарки — кулоны«Золотая звезда Алла Пугачевой».

Эту премию певица придумала в 2005 году. Каждый год она отмечает кулонами талантливых музыкантов. По сообщениям «КП», помимо кулона вручается еще и денежная премия,сумма которой всегда разная.

Победа дочери Алсу на детском «Голосе» вызвала ажиотаж в Сети. Первый канал уже занялся проверкой результатов голосования. Максим Галкин рассказал, что был шокирован результатами финала. Продюсер Светланы Лободы анонсировала уход певицы из шоу.

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