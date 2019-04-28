«Залипательно»: Водонаева соблазнила поклонников эротичным видео

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева продолжает смущать поклонников своей красотой и безупречной фигурой. Звезда телестройки уже однажды сообщила своим подписчикам, что занимается тверком, и с тех пор не перестает баловать фанатов эффектными видео со своими танцами, чем вызывает зависть у женщин и восторг у мужчин.

В пятницу, 26 апреля, Водонаева в очередной раз продемонстрировала свои «аппетитные формы» во всей красе. Как пишет Утро.ру, на своей странице в Instagram девушка опубликовала эротичное видео, в центре внимания которого оказались ее ягодицы. В обтягивающих джинсах звезда социальных сетей сделала несколько соблазнительных движений, которые не смогли оставить ее подписчиков равнодушными. В комментариях пользователи выразили свое восхищение красотой Водонаевой.