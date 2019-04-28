Видео: cмерть бразильского манекенщика на подиуме посчитали частью шоу

В бразильском городе Сан-Паулу посреди модного показа скончался манекенщик — 26-летний Талес Соарес упал на подиуме и умер. Как сообщает РБК , сначала зрители подумали, что это часть шоу, но вскоре молодого человека начало трясти, изо рта пошла пена.

Медики, дежурившие на модном показе, пытались оказать Соаресу помощь сначала на месте, потом в больнице. Уже в лечебном учреждении они констатировали смерть модели. Отмечается, что манекенщик упал на подиум, наступив на шнурки. Трагедия произошла во время 47-й недели моды в Сан-Паулу.