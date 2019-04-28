Видео: cмерть бразильского манекенщика на подиуме посчитали частью шоу
Талес Соарес упал на подиуме во время недели моды в Сан-Паулу, пишет Пятый канал.
В бразильском городе Сан-Паулу посреди модного показа скончался манекенщик — 26-летний Талес Соарес упал на подиуме и умер. Как сообщает РБК, сначала зрители подумали, что это часть шоу, но вскоре молодого человека начало трясти, изо рта пошла пена.
Медики, дежурившие на модном показе, пытались оказать Соаресу помощь сначала на месте, потом в больнице. Уже в лечебном учреждении они констатировали смерть модели. Отмечается, что манекенщик упал на подиум, наступив на шнурки. Трагедия произошла во время 47-й недели моды в Сан-Паулу.