Элина Нечаева прокомментировала решение организаторов «Евровидения» заплатить за выступление Виктора Крона

Как мы уже писали, шоу шведа Виктора Крона, представляющего Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве, настолько понравилось организаторам конкурса, что они оплатят его сами.
В прошлом году стоимость сценического шоу Элины Нечаевой была 65 тысяч евро, Эстония и ERR не смогли покрыть таких расходов. Элине Нечаевой пришлось самой искать спонсора.
Создатель уникального сценического шоу Виктора Крона Ове Мустинг сказал, что идея эстонцев так впечатлила организаторов песенного конкурса, что команда организаторов нашла немецкую фирму, которая изготовит дорогостоящие штормовые облака, и оплатит сценическое шоу Крона.
Нечаева считает удачей, что за шоу эстонского исполнителя платят организаторы песенного конкурса, потому что у певца остается больше сил и времени, чтобы сконцентрироваться исключительно на своем выступлении, а не заниматься поисками денег. Элина также пожелала Виктору Крону успеха.