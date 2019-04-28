Элина Нечаева прокомментировала решение организаторов «Евровидения» заплатить за выступление Виктора Крона

В прошлом году стоимость сценического шоу Элины Нечаевой была 65 тысяч евро, Эстония и ERR не смогли покрыть таких расходов. Элине Нечаевой пришлось самой искать спонсора.

Создатель уникального сценического шоу Виктора Крона Ове Мустинг сказал, что идея эстонцев так впечатлила организаторов песенного конкурса, что команда организаторов нашла немецкую фирму, которая изготовит дорогостоящие штормовые облака, и оплатит сценическое шоу Крона.