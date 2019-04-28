Глаза разбегаются! Смотри, фитнес-красотки в бикини играют мускулами перед выходом на сцену

А что делают красотки перед выходом? Они мажутся специальным кремом, чтобы тело выглядело как после месячного загара на Мальдивах, блестело, словно только что из океана, а безупречная рельефная линия мышц была отчетливо видна даже с галерки. Они разминаются, чтобы согреть мышцы, делают селфи и проверяют смски на своих смартфонах: слова поддержки от родных и любимых очень важны!