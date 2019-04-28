СМИ опубликовали последнее сообщение Началовой

За день до введения в искусственную кому певица отправила это послание своему пиар-директору, пишет Лайф.
Последнее аудиосообщение Юлии Началовой заслушали в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Певица отправила это послание своему пиар-директору Анне Исаевой за день до введения в искусственную кому. В нём артистка объясняла, что нужно сообщать журналистам о болезни.
— Аня, надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально. И исправь ошибки там, — уточняла в голосовом сообщении Началова.
Кроме того, певица просила помощницу исправить ошибки в новостях и предложила добавить информацию о других звездах шоу-бизнеса, которые оказались на больничной койке.
— Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей, — отмечала артистка.
Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.