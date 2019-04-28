Пасха 2019: что можно и что нельзя делать 28 апреля

Что нельзя делть

В этот великий праздник запрещено ссориться с другими людьми, скандалить, спорить, повышать голос. Если появляется человек, который пытается вывести вас из себя, мысленно представьте его силуэт, пропустите через себя и простите за всё.

Категорически нельзя делать на Пасху какую-либо работу. Однако если в этот день вы должны идти работать по графику, это не считается грехом. Дурным поступком будет любая работа, от которой есть возможность воздержаться. Святые отцы советуют сократить количество рабочих часов на всю седмицу.

На Пасху нельзя делать уборку. Женщинам необходимо отказаться от любой работы по дому. Любые приготовления должны были быть сделаны заранее.

Нельзя жадничать или проявлять скупость в этот день. В давние времена люди в этот день помогали нищим, бездомным и нуждающимся. Они дарили вещи, продукты и деньги. И делали они это искренне, с улыбкой.

Грусть, печаль и тоска приводят человека к негативным мыслям и поступкам. Категорически запрещено произносить матерные слова или думать про других людей плохо.

Нельзя делать в день Пасхи какие-либо противоправные действия в отношении других людей.

Запрещено напиваться, употреблять никотин и любые наркотические средства. Допустимым напитком является вино. И нельзя предаваться чревоугодию, потакать своим желаниям. Вы должны контролировать себя во всех возможных ситуациях.

Панихиды и любые церемонии, связанные с кладбищем, также нельзя делать на Пасху. Атмосфера радости должна присутствовать везде.

Выбрасывать то, что осталось от пасхальных блюд – этого на Пасху не рекомендуется делать. Всё, что осталось, требуется отдать животным и птицам. Это касается даже яичной скорлупы.

Запрещено заниматься сексом в этот день. Любые проявления страсти и возбуждения образуют темную энергию, которая недопустима в святой день.

Нельзя освящать в церкви ту еду, которая была запрещена во время Великого поста. То же самое касается любых материальных ценностей – украшений, ножей, денег, одежды.

Проводить праздник слишком весело и бурно. Достаточно посидеть в семейном кругу и спокойно пообщаться.

Нельзя венчаться в этот день. Люди должны радоваться Воскресению Христа, а не создавать собственное счастье.

Мстить, драться или изменять любимому человеку. Любое предательство, совершенное в этот день, считается смертельным грехом, который невозможно отмолить.

Проявлять гордость, высокомерие, лицемерие, эгоизм. Все эти чувства разрушительно воздействуют на человеческую душу.

Однако окончание праздника не означает того, что все запреты были сняты. Уборку нельзя делать после Пасхи в течение трёх дней. В это время святой дух будет активно проявлять себя в любых помещениях.

Что можно делать

Обязательно нужно посещать церковь.

Причащаться. Раньше это было обязательное условие для любого верующего человека.

Наслаждаться едой - закончился пост. Однако нельзя переедать и есть с жадностью. Вы должны контролировать свои желания и не идти на их поводу.

Употреблять вино. Этот алкогольный напиток разрешен к употреблению в святой день. Главное - соблюдать меру.

Можно дарить только нужные подарки, которые принесут человеку множество радостных эмоций или помогут в каких-либо ситуациях.

Освящать куличи и яйца.

Можно и даже нужно молиться в этот святой праздник. Желательно делать это утром, днем и перед сном.

Пребывать в хорошем настроении, вести приятный разговор с посторонними людьми, поздравлять окружающих людей с наступившим праздником.

Жертвовать церкви, нищим, многодетным, матерям-одиночкам, инвалидам, бездомным. Присматривать за старыми людьми и детьми.

Помогать окружающим в просьбах. Предлагать помощь самостоятельно, не стесняться обращаться первым.