Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет вместе экс-мужем Мерилином Мэнсоном

Пара, которая развелась в 2006 году, выглядела довольно счастливой. Некоторые пользователи сети даже предположили, что знаменитости снова сошлись. Звезды с радостью позировали фотографам вместе и даже выбрали наряды в одном стиле. Рокер предпочел привычный для себя готический образ: клетчатый темный жакет с надписью NEAT и стразами. Лук он дополнил солнцезащитными очками и темно-красной помадой.