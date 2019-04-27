Сб, 27.04.2019
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  • Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет вместе экс-мужем Мерилином Мэнсоном

Снова вместе? Дита фон Тиз вышла в свет вместе экс-мужем Мерилином Мэнсоном

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 26: Marilyn Manson and Dita Von Teese attend the Libertine Fall 2019 Runway Show at Ebell of Los Angeles on April 26, 2019 in Los Angeles, California. Presley Ann/Getty Images for Libertine/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Presley Ann / AFP

50-летний Мерилин Мэнсон и его бывшая жена, королева бурлеска, 46-летняя Дита фон Тиз в прошедшую пятницу были замечены вместе на показе осенне-зимней коллекции марки Libertine в Лос-Анджелесе, пишет Сплетник.

Пара, которая развелась в 2006 году, выглядела довольно счастливой. Некоторые пользователи сети даже предположили, что знаменитости снова сошлись. Звезды с радостью позировали фотографам вместе и даже выбрали наряды в одном стиле. Рокер предпочел привычный для себя готический образ: клетчатый темный жакет с надписью NEAT и стразами. Лук он дополнил солнцезащитными очками и темно-красной помадой.

ФОТО: Presley Ann / AFP

Дита появилась на шоу в черном платье, украшенном цветами из кристаллов и бисера. Традиционная прическа селебрити — в духе старого Голливуда, и макияж с любимой красной помадой завершили женственный образ танцовщицы.

ФОТО: Presley Ann / AFP

Напомним, Мэрилин и Дита поженились в ноябре 2005 года после пятилетнего романа, но она подала на развод в декабре 2006-го.

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