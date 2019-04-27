Как изменяют разные знаки Зодиака?

8. Лев

Как правило, Львы не склонны изменять. Но не потому, что они преданны, а потому что ненавидят драматизм, который вызывает любая измена. Больше всего Лев ценит мир и комфорт, а потому не видит ничего плохого в том, чтобы любить и спать с одним и тем же человеком всю жизнь. Он боится драмы, а потому с такой легкостью отбрасывает любые чувства к тому, кто не является его партнером.

Лев считает измены бессмысленными. Они лишь усложняют жизнь и нарушают мир, которых он так долго добивался. Для рожденных под данным знаком мир ценится намного сильнее, чем интимная близость, а это является ключом к счастливым отношениям.

9. Дева

Девы – настоящие мастера измены. Они могут изменять партнеру всю свою жизнь, и он ни о чем не будет догадываться. Дева планирует все наперед, заранее предугадывая все возможные сценарии «неудачи». Это искусные лжецы, что позволяет им самим с легкостью замечать попытки их обмануть. Если Дева вам изменяет, вам ни за что на свете об этом не узнать, разве что она сама признается. У рожденных под этим знаком, как правило, всегда в «запасе» есть человек, к которому она испытывает эмоциональную привязанность.

Встречаясь с Девой, будьте осторожны и предельно внимательны к любым изменениям в ее поведении. Всегда есть вероятность того, что вы ничего не заметите, потому что Дева умеет отлично врать. Но бдительность еще никому не навредила. Такие люди могут свободно любить вас и еще троих партнеров, не вызывая подозрений. Да, немногие Девы соглашаются на такую полигамию, но это возможно.

10. Весы

Весы идеально владеют искусством обмана. Они могут бесконечно встречаться одновременно с двумя и больше людьми, не вызывая ни у кого подозрений в неверности. А на случай, если их поймают, у Весов всегда есть несколько запасных вариантов. Рожденные под этим знаком очень легко убеждают людей сделать то, что им делать совершенно не хочется. Упомянутые выше качества делают их очень опасными изменниками. Их философия жизни довольно прямолинейна: на все есть своя причина, и человек должен делать то, что должен.

Как правило, Весы не склонны нести ответственность за свои поступки, а потому слишком поздно осознают степень хаоса, который устроили и для себя, и для партнера.

11. Скорпион

Скорпион неспособен на измену из-за своего серьезного подхода к отношениям. Но другие люди могут с легкостью изменить своему партнеру со Скорпионом, будучи ослепленными внезапно вспыхнувшей любовью к нему. Поэтому Скорпионы никогда не изменяют по своей инициативе, однако могут оказаться жертвой измены и быть использованными другими. Оказавшись с кем-то в отношениях, рожденные под данным знаком могут выйти из них только по принуждению. Скорпионы изменяют очень редко, но если это происходит, то заставляет их терзаться угрызениями совести.

Будучи склонными быстро влюбляться, они знают, каково это терять любимых, что и удерживает их от измены. А еще Скорпионы всегда признаются партнеру, если оступились.

12. Стрелец

Для Стрельца измена это игра, а он любит играть в игры. Эти люди используют для любую возможность позабавиться и в большинстве случаев всегда имеют в запасе несколько назначенных свиданий. На самом деле, измена это их единственная радость в жизни. Рожденные под этим знаком очень трудолюбивы, а свидания и измены у них являются способом выпустить пар. Для Стрельца нет ничего необычного в том, чтобы расстаться с партнером, а спустя несколько недель найти себе нового.