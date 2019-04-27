Как изменяют разные знаки Зодиака?

Бытует мнение, что моногамия невозможна с биологической точки зрения, и сегодня, говоря о том, как изменяют в отношениях разные знаки Зодиака, мы будем придерживаться этой теории, пишет Cluber.
Изменяют далеко не все, однако перечислены основные признаки неверности разных знаков Зодиака, чтобы вы могли сразу это пресечь.
1. Козерог
Учитывая беспечность и беззаботность Козерога, измена для него – дело обычное. Такие люди не жалеют о своих поступках и не думают о том, как это повлияло на партнера. Козероги очень умны и с легкостью просчитывают ваши возможные действия, чтобы не попасться на лжи. Но когда вы, наконец, все же уличите их в неверности, они попытаются как-нибудь оправдать ее или притворятся, что им жаль.
В защиту Козерога можно сказать лишь то, что его измена носит физический, а не эмоциональный характер. Быть может, он действительно вас любит. Возможно, ему всего лишь хотелось новых физических ощущений. С точки зрения самих Козерогов они просто отдохнули от своих длительных отношений с вами, в которых никогда не отличались особой аморальностью. Глазами человека, который живет по строгим правилам, способность
Козерога изменить партнеру без каких-либо угрызений совести подойдет далеко не каждому.
2. Водолей
Водолеи, как правило, совершают эмоциональную измену. Они очень быстро привязываются к человеку, не являющемуся их партнером. Рожденные под этим знаком ведут себя словно дети, которые не могут довольствоваться одной конфетой и, проходя мимо очередного магазина, со слезами пытаются выпросить еще. Их сознательность в недостаточно зрелая для того, чтобы не дать им сойти с правильного пути.
Хотя измена является моральным проступком, некоторые люди предпочитают относиться к ней как к проявлению слабости. Кроме того, Водолеи наверняка захотят, чтобы вы узнали об их интрижках. И суть не в том, чтобы причинить вам боль, а в том, что они терпеть не могут стресс. Даже в этом они ведут себя как эгоисты. Водолеи изменяют партнеру из любви ко всему новому. И эту жажду невозможно удовлетворить, потому что их похождения никогда не приносят им удовольствия.
3. Рыбы
Это очень умные и хитрые люди, способные всегда выйти сухими из воды. Их ум позволяет им остановиться еще до того, как станет слишком поздно. Они словно воры, чьи ограбления очень хорошо спланированы. Но поскольку в любом преступлении есть изъян, то же касается и Рыб. Эти изменники все равно попадаются, но случается это спустя долгое время, проведенное их партнером в неведении.
Рыбы заставляют свою вторую половинку верить в то, что она – единственная их любовь на целом свете. Поэтому Рыба, решившая изменить, всегда является манипулятором и эгоистом. Ее подход к измене ничем не хуже ее подхода к любви. Сначала она говоряит вам, как сильно вас любит, а затем гуляет с кем-то на стороне.
4. Овен
Причиной измен Овна является его вечная жажда приключений. Рожденным под этим знаком нравятся мимолетные знакомства, вызывающие у них тайные желания. Но хуже всего то, что они не отрицают этого, виня в своих проступках партнера. Такие обвинения облегчают их подсознательное чувство вины и оправдывают сделанное. Так Овен избавляется от угрызений совести.
Эти люди обладают сильным защитным механизмом, который помогает им находить своим изменам оправдание. До тех пор пока Овен убежден в том, что его вынудили к измене, никто не сможет переубедить его в обратном. Ему нравится познавать жизнь и измена или измены являются частью их исследования мира.
5. Телец
Тельцы очень верны своему партнеру и почти никогда ему не изменяют. А если это все же произошло, значит они полюбили кого-то другого. Если Телец начал вам изменять, то надежды нет – он любит другого человека и ни за что его не оставит. А вы, вероятно, просто были тем, кого Телец ошибочно принимал за свою вторую половинку.
Узнать об измене Тельца очень больно, ведь это истинные и чувственные любовники. Когда они перестают любить своего партнера или находят того, кого любят больше, боль становится по-настоящему невыносимой. Они всегда наполняют отношения смыслом, поэтому измена может действительно вас сломать, о чем Телец будет очень сожалеть.
6. Близнецы
Как правило, Близнецы изменяют своим любимым с тем, кто находится в их близком окружении. Да, чаще всего они изменяют с вашим лучшим другом или подругой, подыскивая себе партнера из своего круга общения. Если вы устраиваете дома вечеринку, высока вероятность того, что ваш Близнец уже клеится к кому-то из ваших друзей или знакомых. Ему сложно контролировать свои глаза и сердце.
Учитывая, что Близнецы изменяют с кем-то из окружающих, есть шанс того, что вы застукаете их на горячем. И знаете что? Вероятно, так оно и будет. Близнецы наверняка поставят вас в неудобное положение перед знакомыми, родственниками или друзьями.
Что касается сожалений, то вам будет грустно расставаться с этим человеком. Он принадлежит к тому типу людей, которые не верят в моногамию, и хотя они держат это в секрете, но поступки всегда говорят сами за себя.
7. Рак
Будучи человеком простым, Раки редко изменяют партнерам. Они просто не знают, как это делается, а потому сразу же оказываются пойманными. Рожденные под данным знаком отличаются чувствительностью и заботой и постоянно находятся в поисках правильного человека, но в то же время боятся разбить ему сердце. Они либо сразу же признаются вам в чувствах к другому человеку, либо будут очень взвинчены, пытаясь скрыть правду. Рак терзает себя за измену, ведь это заставляет вас страдать.
Раки постараются рассказать вам все как можно деликатнее, но это не изменит вашей реакции. Причина измены Рака связана с его постоянными поисками партнера, который бы идеально его дополнил. Поэтому его измены будут продолжаться до тех пор, пока он не найдет такого человека. Убедитесь, что вы знаете, каково это любить Рака, ведь в конце концов вас ждет разбитое сердце.
8. Лев
Как правило, Львы не склонны изменять. Но не потому, что они преданны, а потому что ненавидят драматизм, который вызывает любая измена. Больше всего Лев ценит мир и комфорт, а потому не видит ничего плохого в том, чтобы любить и спать с одним и тем же человеком всю жизнь. Он боится драмы, а потому с такой легкостью отбрасывает любые чувства к тому, кто не является его партнером.
Лев считает измены бессмысленными. Они лишь усложняют жизнь и нарушают мир, которых он так долго добивался. Для рожденных под данным знаком мир ценится намного сильнее, чем интимная близость, а это является ключом к счастливым отношениям.
9. Дева
Девы – настоящие мастера измены. Они могут изменять партнеру всю свою жизнь, и он ни о чем не будет догадываться. Дева планирует все наперед, заранее предугадывая все возможные сценарии «неудачи». Это искусные лжецы, что позволяет им самим с легкостью замечать попытки их обмануть. Если Дева вам изменяет, вам ни за что на свете об этом не узнать, разве что она сама признается. У рожденных под этим знаком, как правило, всегда в «запасе» есть человек, к которому она испытывает эмоциональную привязанность.
Встречаясь с Девой, будьте осторожны и предельно внимательны к любым изменениям в ее поведении. Всегда есть вероятность того, что вы ничего не заметите, потому что Дева умеет отлично врать. Но бдительность еще никому не навредила. Такие люди могут свободно любить вас и еще троих партнеров, не вызывая подозрений. Да, немногие Девы соглашаются на такую полигамию, но это возможно.
10. Весы
Весы идеально владеют искусством обмана. Они могут бесконечно встречаться одновременно с двумя и больше людьми, не вызывая ни у кого подозрений в неверности. А на случай, если их поймают, у Весов всегда есть несколько запасных вариантов. Рожденные под этим знаком очень легко убеждают людей сделать то, что им делать совершенно не хочется. Упомянутые выше качества делают их очень опасными изменниками. Их философия жизни довольно прямолинейна: на все есть своя причина, и человек должен делать то, что должен.
Как правило, Весы не склонны нести ответственность за свои поступки, а потому слишком поздно осознают степень хаоса, который устроили и для себя, и для партнера.
11. Скорпион
Скорпион неспособен на измену из-за своего серьезного подхода к отношениям. Но другие люди могут с легкостью изменить своему партнеру со Скорпионом, будучи ослепленными внезапно вспыхнувшей любовью к нему. Поэтому Скорпионы никогда не изменяют по своей инициативе, однако могут оказаться жертвой измены и быть использованными другими. Оказавшись с кем-то в отношениях, рожденные под данным знаком могут выйти из них только по принуждению. Скорпионы изменяют очень редко, но если это происходит, то заставляет их терзаться угрызениями совести.
Будучи склонными быстро влюбляться, они знают, каково это терять любимых, что и удерживает их от измены. А еще Скорпионы всегда признаются партнеру, если оступились.
12. Стрелец
Для Стрельца измена это игра, а он любит играть в игры. Эти люди используют для любую возможность позабавиться и в большинстве случаев всегда имеют в запасе несколько назначенных свиданий. На самом деле, измена это их единственная радость в жизни. Рожденные под этим знаком очень трудолюбивы, а свидания и измены у них являются способом выпустить пар. Для Стрельца нет ничего необычного в том, чтобы расстаться с партнером, а спустя несколько недель найти себе нового.
Все чувства Стрельцов очень острые. Все, кроме любви. Когда их начинает одолевать стресс или напряжение, они находят исцеление в новом партнере. Стрельцы знают, что такой стиль жизни нельзя назвать нормальным, они пытаются остановиться, но ничего не могут с собой поделать. А еще они склонны сожалеть о своих проступках.