Пт, 26.04.2019
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«Скорая» примчалась к дому Меган Маркл и принца Гарри

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Меган Маркл.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Беременность герцогини Сассекской уже вот-вот должна подойти к своему логическому разрешению, сообщает Пятый канал.

Карета скорой помощи примчалась к резиденции британской королевской семьи в Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают Меган Маркл и принц Гарри. Более того, в небе над зданием барражирует вертолет, пишет Express.

Ранее представители Меган и Гарри заявили, что 37-летняя женщина намерена рожать не в клинике, а в домашних условиях в присутствии акушеров.

Беременность герцогини Сассекской уже вот-вот должна подойти к своему логическому разрешению. В прессе появлялась информация о том, что она уже родила, но пока все это было на уровне домыслов.

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