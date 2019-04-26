«Скорая» примчалась к дому Меган Маркл и принца Гарри

Карета скорой помощи примчалась к резиденции британской королевской семьи в Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают Меган Маркл и принц Гарри. Более того, в небе над зданием барражирует вертолет, пишет Express.

Ранее представители Меган и Гарри заявили, что 37-летняя женщина намерена рожать не в клинике, а в домашних условиях в присутствии акушеров.