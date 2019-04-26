Больная раком актриса Кристина Кузьмина: «Я думаю о смерти постоянно»

Известная сериальная актриса Кристина Кузьмина столкнулась с серьезными испытаниями в личной жизни: потеря ребенка, ссоры с мужем и онкологическое заболевание. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает активно сниматься в кино. «Нет возможности выбора, когда у тебя есть ребенок. Ты либо просто встаешь и живешь, либо чахнешь. Я предпочла первое», — так объясняет Кузьмина свой насыщенный рабочий график.

В 2005 году Кристина познакомилась с режиссером Дмитрием Месхиевым на пробах к фильму «Принцесса и нищий», но роль ей не досталась. Молодой студентке мужчина сразу приглянулся, а серьезных отношений у нее до этого не было. «Пришла и сказала: Мама, я сегодня встретила человека, который мне сильно понравился», — вспоминает актриса. Тогда повезло ее подруге Лауре. Девушка очаровала Дмитрия, и они даже поженились. Но спустя некоторое время Месхиев развелся.

«Я подумала, что он пригласил меня в ресторан, чтобы поговорить о нашей общей подруге, с которой от только разошелся. Мы болтали несколько часов, а потом он взял и выпалил: «Ты мне нравишься очень давно, я в тебя влюблен». Это известие настолько шокировало меня, что я даже не понимала, как на это реагировать», — рассказала Кузьмина.

Кристина жила с Дмитрием несколько лет, но потом он ее довел // Фото: Кадр из программы

В 2008 году Кристина и Дмитрий поженились. Первое время в их отношениях царила идиллия. «Этот человек взял меня так в облачко и нес», — вспоминает актриса. Счастливые супруги планировали рождение первого общего ребенка, но с ним произошла трагедия.

«К сожалению, он не родился, и все начало угасать. Он родился, прожил три дня и умер. Врачи говорили, что это какая-то необъяснимая история. А я была в таком невменяемом состоянии, что было трудно взять себя в кулак. И я пошла играть спектакль в театр. Это единственный выход из душевной боли», — едва сдерживая слезы, призналась Кузьмина в «Судьбе человека».

Кристина даже не видела ребенка, его унесли от нее. Малыша показали только матери актрисы. История кажется Кузьминой очень загадочной.

«Я не знаю, кто его хоронил, я не видела справки о его смерти. Дима предпочитает об этом не говорить. Тогда он меня отправил гулять в Италию с мамой. С этого момента и пошло охлаждение наших чувств. Каждый переживал эту боль по-своему», — отметила Кристина.

Дочь Агриппина // Фото: Вконтакте