Больная раком актриса Кристина Кузьмина: «Я думаю о смерти постоянно»

Актриса рассказала, как перенесла много операций и курсов химиотерапии. У нее растет дочь Агриппина. Кристине Кузьминой удалось помириться с бывшим мужем, забыв все их обиды. Она не боится смерти, а лишь жалеет о том, что могла наделать в прошлом ошибок, рассказывает Стархит.
Известная сериальная актриса Кристина Кузьмина столкнулась с серьезными испытаниями в личной жизни: потеря ребенка, ссоры с мужем и онкологическое заболевание. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает активно сниматься в кино. «Нет возможности выбора, когда у тебя есть ребенок. Ты либо просто встаешь и живешь, либо чахнешь. Я предпочла первое», — так объясняет Кузьмина свой насыщенный рабочий график.
В 2005 году Кристина познакомилась с режиссером Дмитрием Месхиевым на пробах к фильму «Принцесса и нищий», но роль ей не досталась. Молодой студентке мужчина сразу приглянулся, а серьезных отношений у нее до этого не было. «Пришла и сказала: Мама, я сегодня встретила человека, который мне сильно понравился», — вспоминает актриса. Тогда повезло ее подруге Лауре. Девушка очаровала Дмитрия, и они даже поженились. Но спустя некоторое время Месхиев развелся.
«Я подумала, что он пригласил меня в ресторан, чтобы поговорить о нашей общей подруге, с которой от только разошелся. Мы болтали несколько часов, а потом он взял и выпалил: «Ты мне нравишься очень давно, я в тебя влюблен». Это известие настолько шокировало меня, что я даже не понимала, как на это реагировать», — рассказала Кузьмина.
В 2008 году Кристина и Дмитрий поженились. Первое время в их отношениях царила идиллия. «Этот человек взял меня так в облачко и нес», — вспоминает актриса. Счастливые супруги планировали рождение первого общего ребенка, но с ним произошла трагедия.
«К сожалению, он не родился, и все начало угасать. Он родился, прожил три дня и умер. Врачи говорили, что это какая-то необъяснимая история. А я была в таком невменяемом состоянии, что было трудно взять себя в кулак. И я пошла играть спектакль в театр. Это единственный выход из душевной боли», — едва сдерживая слезы, призналась Кузьмина в «Судьбе человека».
Кристина даже не видела ребенка, его унесли от нее. Малыша показали только матери актрисы. История кажется Кузьминой очень загадочной.
Кузьмина все-таки решилась стать мамой еще раз. В 2010-м году у нее родилась дочь Агриппина. Но ребенок не смог укрепить их отношений с Димой. Месхиев подарил ей немало ролей в кино. Она считает его хорошим режиссером, но в семье он был настоящим диктатором. Во время съемок «Семь кабинок» Кристина чуть не умерла. Ей приклеили на клей чулки, так как они постоянно сползали.
«Когда сдирала с себя чулки, у меня образовался фурункул. Я поехала в травмпункт, но в итоге оказалась в реанимации. Нам пришлось остановить съемки», — рассказала звезда.
В 2012 году они с Дмитрием развелись. За этим последовала череда судебных исков, Кристина требовала у Дмитрия имущество, а он хотел забрать себе дочь. Они даже дрались друг с другом. «Нормальное проявление чувств, которые живые. Мы стояли на своем. Мы подрались из-за дочки», — рассказала Кристина.
В 2013 году у звезды обнаружили рак. Она пошла на обследование, после того, как почувствовала боли в груди. Сама актриса полагает, что рак развился на фоне сильного стресса.
Кузьмина не думала, что победила рак, когда смогла добиться ремиссии во второй раз. «Это так сильно подрезает крылья, ты не можешь ничего гарантировать сама себе», — рассказала Кристина.
Она перенесла курсы химиотерапии, операции. В этот раз ее поддерживал Дмитрий, так как они наладили отношения. «Я думаю о смерти постоянно, но при этом я об этом не думаю. Дочка была бы с папой, если бы меня не стало. А еще я купила ей собаку. Не все вещи возможно проанализировать, иногда что-то идет изнутри. Мы не рацио, мы живем чувствами», — поделилась мыслями актриса.