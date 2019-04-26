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Больная раком актриса Кристина Кузьмина: «Я думаю о смерти постоянно»

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Кристина Кузьмина

ФОТО: ВКонтакте

Актриса рассказала, как перенесла много операций и курсов химиотерапии. У нее растет дочь Агриппина. Кристине Кузьминой удалось помириться с бывшим мужем, забыв все их обиды. Она не боится смерти, а лишь жалеет о том, что могла наделать в прошлом ошибок, рассказывает Стархит.

Известная сериальная актриса Кристина Кузьмина столкнулась с серьезными испытаниями в личной жизни: потеря ребенка, ссоры с мужем и онкологическое заболевание. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает активно сниматься в кино. «Нет возможности выбора, когда у тебя есть ребенок. Ты либо просто встаешь и живешь, либо чахнешь. Я предпочла первое», — так объясняет Кузьмина свой насыщенный рабочий график.

В 2005 году Кристина познакомилась с режиссером Дмитрием Месхиевым на пробах к фильму «Принцесса и нищий», но роль ей не досталась. Молодой студентке мужчина сразу приглянулся, а серьезных отношений у нее до этого не было. «Пришла и сказала: Мама, я сегодня встретила человека, который мне сильно понравился», — вспоминает актриса. Тогда повезло ее подруге Лауре. Девушка очаровала Дмитрия, и они даже поженились. Но спустя некоторое время Месхиев развелся. 

«Я подумала, что он пригласил меня в ресторан, чтобы поговорить о нашей общей подруге, с которой от только разошелся. Мы болтали несколько часов, а потом он взял и выпалил: «Ты мне нравишься очень давно, я в тебя влюблен». Это известие настолько шокировало меня, что я даже не понимала, как на это реагировать», — рассказала Кузьмина.

Кристина жила с Дмитрием несколько лет, но потом он ее довел
Кристина жила с Дмитрием несколько лет, но потом он ее довел // Фото: Кадр из программы

В 2008 году Кристина и Дмитрий поженились. Первое время в их отношениях царила идиллия. «Этот человек взял меня так в облачко и нес», — вспоминает актриса. Счастливые супруги планировали рождение первого общего ребенка, но с ним произошла трагедия.

«К сожалению, он не родился, и все начало угасать. Он родился, прожил три дня и умер. Врачи говорили, что это какая-то необъяснимая история. А я была в таком невменяемом состоянии, что было трудно взять себя в кулак. И я пошла играть спектакль в театр. Это единственный выход из душевной боли», — едва сдерживая слезы, призналась Кузьмина в «Судьбе человека».

Кристина даже не видела ребенка, его унесли от нее. Малыша показали только матери актрисы. История кажется Кузьминой очень загадочной. 

«Я не знаю, кто его хоронил, я не видела справки о его смерти. Дима предпочитает об этом не говорить. Тогда он меня отправил гулять в Италию с мамой. С этого момента и пошло охлаждение наших чувств. Каждый переживал эту боль по-своему», — отметила Кристина.
Дочь Агриппина
Дочь Агриппина // Фото: Вконтакте

Кузьмина все-таки решилась стать мамой еще раз. В 2010-м году у нее родилась дочь Агриппина. Но ребенок не смог укрепить их отношений с Димой. Месхиев подарил ей немало ролей в кино. Она считает его хорошим режиссером, но в семье он был настоящим диктатором. Во время съемок «Семь кабинок» Кристина чуть не умерла. Ей приклеили на клей чулки, так как они постоянно сползали.

«Когда сдирала с себя чулки, у меня образовался фурункул. Я поехала в травмпункт, но в итоге оказалась в реанимации. Нам пришлось остановить съемки», — рассказала звезда.

В 2012 году они с Дмитрием развелись. За этим последовала череда судебных исков, Кристина требовала у Дмитрия имущество, а он хотел забрать себе дочь. Они даже дрались друг с другом. «Нормальное проявление чувств, которые живые. Мы стояли на своем. Мы подрались из-за дочки», — рассказала Кристина. 

В 2013 году у звезды обнаружили рак. Она пошла на обследование, после того, как почувствовала боли в груди. Сама актриса полагает, что рак развился на фоне сильного стресса.

«У меня был в прошлом году новый рак. Как мне сказал один приятель, на мою жизнь слишком многовато выпало. Но, может, в прошлой жизни у меня была карма ужасная. Было несколько операций. Я лечилась в Питере. Денег не было. Откуда, я же не работала. У меня не такие гонорары, чтобы иметь беспечное будущее, настоящее. Я никогда ни у кого не буду просить», — призналась Кристина.

Кузьмина не думала, что победила рак, когда смогла добиться ремиссии во второй раз. «Это так сильно подрезает крылья, ты не можешь ничего гарантировать сама себе», — рассказала Кристина.

Она перенесла курсы химиотерапии, операции. В этот раз ее поддерживал Дмитрий, так как они наладили отношения. «Я думаю о смерти постоянно, но при этом я об этом не думаю. Дочка была бы с папой, если бы меня не стало. А еще я купила ей собаку. Не все вещи возможно проанализировать, иногда что-то идет изнутри. Мы не рацио, мы живем чувствами», — поделилась мыслями актриса. 

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