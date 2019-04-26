Сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух

Кари Воган работает в похоронном бюро в Суонси (Уэльс) уже 14 лет. По долгу службы она каждый день имеет дело с телами умерших. Кари рассказала изданию Mirror о том, что происходит с покойниками, когда их привозят в морг, пишет Лайф.
- После доставки умершего сотрудники морга раздевают его догола, чтобы убедиться, что он чист и опрятен. При необходимости тело моют.
- Затем труп помещают в холодильную камеру подходящего размера, где при температуре минус 4–6 градусов его можно хранить до 24 часов.
- Чтобы предотвратить начальную стадию разложения, умершего бальзамируют: ткани его тела пропитывают специальным химическим составом.
- По желанию родственников сотрудники морга могут сделать усопшему стрижку, макияж и маникюр, а также подобрать подходящую одежду.
- Для близких, которые по тем или иным причинам хотят самостоятельно подготовить умершего к последнему пути, есть отдельная комната.
- Сотрудники морга признаются, что стремятся обеспечить такое качество услуг, будто имеют дело с собственным родственником.
- С близкими усопшего нужно быть чуткими, но иногда приходится отказывать. Например, когда просят кремировать труп с мобильником.