Сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух

Кари Воган работает в похоронном бюро в Суонси (Уэльс) уже 14 лет. По долгу службы она каждый день имеет дело с телами умерших. Кари рассказала изданию Mirror о том, что происходит с покойниками, когда их привозят в морг, пишет Лайф.