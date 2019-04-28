Все их капризы: ТОП-10 райдеров российских звезд
Большинство людей думают, что работа организатора концертов легкая и приятная. Нужно всего лишь пригласить звезду, найти площадку для выступления, подобрать гостиницу. После концерта разделить полученные деньги с исполнителем и владельцем концертного помещения и … можно искать следующую звезду. На самом деле эта работа довольно нервная, напряженная. Чтобы угодить приглашенной знаменитости, организатору приходится выложиться по полной. Найти зал, который будет соответствовать требованиям, аппаратуру, то есть выполнить все условия технического райдера. Но гораздо больше проблем возникает при выполнении условий бытового райдера. Некоторые звезды предъявляют такие жесткие требования, которые удивляют самых бывалых работников этой сферы. Звезды, которые еще вчера не знали, что такое популярность, сегодня просят президентские номера в пятизвездочных отелях, дорогой алкоголь и золотые унитазы. Российские знаменитости не становятся исключением, причем некоторые из них гораздо требовательнее звезд мировой величины, сообщает top10a.ru.
Светлана Лобода
Светлана прежде всего ценит комфорт: пятизвездочный отель, автомобиль представительского класса. Причем «возраст» авто не должен превышать 5 лет. К отелю тоже есть несколько требований: Лобода хочет, чтобы на окнах были плотные шторы и выходили они на тихую улицу. Певица, как и многие другие звезды, требует дорогой алкоголь: две бутылки коньяка и несколько бутылок итальянского вина. Самым странным желанием Лободы называют носки. В ее бытовом райдере значатся 12 пар носков разных цветов и плотности. В «продуктовую корзину» Светланы входит мясная и сырная нарезка, ягоды. До и после выступления певица желает подкрепиться горячими блюдами. Пожалуй, самое трудновыполнимое условие – запрет на фото и видеосъемку во время концерта.
София Ротару
У известной певицы много помощников, поэтому организаторы концерта должны предоставить несколько машин: авто представительского класса, авто попроще, 48-местный автобус и машина сопровождения. Гостиница – только класса люкс, апартаменты для звезды и три номера для ближайших помощников должны находиться рядом друг с другом. В ресторанах Ротару не питается, предпочитает, чтобы ее кормили свежеприготовленными блюдами. Она обожает продукты с рынка: яйца, молочные продукты, овощи. В гримерке обязательно должны быть: вода, соки и бутылка дорогого виски, чай, кофе, фрукты. Это еще не весь список еды, который должен быть в гримерке. Видимо, звезда или ее помощники очень любят есть во время концерта. Также София требует, чтобы за кулисами и у гримерок не было лишних людей, только охрана и техники.
Наргиз
Не так давно со звездой произошел неприятный случай. Менеджер одного концертного агентства пожаловался на Наргиз. Певица требует невозможного. Например, она предпочитает ездить в авто не сидя, а лежа. Вот только не в каждом авто такая возможность предусмотрена. Она желает курить в номере отеля, организаторам приходится платить штрафы. Кроме того, певица не может выступать без алкоголя. На этом фоне азербайджанские огурцы, узбекские помидоры и 200 полотенец кажутся детскими шалостями.
Вера Брежнева
А вот в райдере Веры Брежневой спиртному места не нашлось. Она ведет здоровый образ жизни, поэтому требования у нее соответствующие. В гримерке обязательно должен быть продуктовый набор: напитки на основе овса с различными вкусами, фрукты, вода, сыр, мясная и рыбная нарезки. Жить Вера хочет в тихих номерах класса люкс. В апартаментах звезды и ее команды обязательно должна быть вода и фрукты. В отеле должна быть комната для йоги или спортзал. К автомобилям Вера относится не так предвзято. Звезда не требует лимузин, иногда она соглашается даже на комфортабельный автобус и едет вместе со своей командой.
Сергей Лазарев
В райдере Сергея Лазарева нет ничего особенного. Апартаменты для проживания должны быть комфортными, обязательно горячая и холодная вода, телефон, телевизор. В гримерке – вода, соки для Сергея и его группы. Также певец требует баночку меда и имбирь. Мед только натуральный, не из магазина, а с пасеки. Если с бытовым райдером Лазарева проблем не возникнет, то для обеспечения технических требований придется потрудиться. Концерт Сергея – это шоу. Нужно подготовить много специальной аппаратуры, выдвижные конструкции, светодиодные экраны.
Филипп Киркоров
Филипп предъявляет довольно жесткие требования к сцене, на которой он будет выступать. В райдере расписана требуемая длина, ширина, глубина. Обязательным условием является трансляция звездного неба за спиной у артиста. По городу звезда предпочитает передвигаться на лимузине. Жить Киркоров хочет в роскошных апартаментах – президентском люксе, где должно быть не меньше двух комнат: одна для Филиппа, другая для его гардероба. Некоторые условия райдера поражают: незадолго до его концерта зрителям должны показать клипы звезды, а также фильм «Один год из жизни». Видимо, после фильма про Киркорова зрители лучше понимают творчество артиста.
Валерия
Райдер Валерии более чем скромный. Певица отмечает, что нуждается в комфорте. Уютный номер в гостинице класса люкс, где не будет проблем с водой и междугородным телефоном. Номер должен быть оборудован кондиционером или обогревателем, в зависимости от времени года. Для перекуса в гостинице: вода, чай, фрукты, обязательно электрический чайник, приборы. На обед звезда предпочитает обычные продукты: гречка, салат, свежевыжатый сок. Для передвижения по городу – авто представительского класса.
Стас Михайлов
Любимец всех женщин признает, что его райдер довольно сложный. Певец предпочитает поезда, причем придется выкупать весь вагон. В нем едет Михайлов и его команда: директор, музыканты, охрана. Встречать Стаса должен автомобиль немецкой марки. К водителю тоже есть определенные требования: некурящий, молчаливый. В отеле обязателен фитнес-центр, так как Михайлов заботится о своем здоровье и любит заниматься спортом. Самое главное требование к отелю – никакого ремонта. Стас любит тишину. Требования к номеру стандартные: телевизор, телефон, плотные шторы. Продуктовый набор: фрукты, вода, чай. В гримерке должны быть фрукты, коньяк.
Егор Крид
Райдер Егора помещается на 30 листах формата А4. Певец нуждается в авто представительского класса (год выпуска от 2014). Свою жизнь Крид доверит только мужчине, никаких женщин за рулем. Гостиница 5 звезд, требования к номеру ничем не отличаются от требований других знаменитостей: плотный шторы, ортопедическая кровать, мини-бар, халат. Питаться певец согласен в ресторане премиум класса, вот только там ему должны обеспечить отдельную комнату. Набор для гримерки: вода, сок, электрический чайник, креветки, куриное филе-гриль. Также Егор просит обеспечить его зеркалом в полный рост и черными презервативами.
Ольга Бузова
Требования певицы вполне стандартные: номер люкс в пятизвездочном отеле, хорошее авто, охрана. Водитель авто должен хорошо знать город и при случае рассказать звезде о местных достопримечательностях. Так же Ольга требует, чтобы в авто можно было курить. Большое внимание Ольга уделяет алкоголю. В ее райдере есть дорогое вино и коньяк. Плюсом к этому звезда хочет порадовать себя кальяном, сырной нарезкой, фруктами. В номере должно быть большое количество полотенец, вода, фрукты. Организаторы должны обеспечить Бузовой суточные – 100 евро.