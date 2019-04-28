Все их капризы: ТОП-10 райдеров российских звезд

Светлана Лобода

Светлана прежде всего ценит комфорт: пятизвездочный отель, автомобиль представительского класса. Причем «возраст» авто не должен превышать 5 лет. К отелю тоже есть несколько требований: Лобода хочет, чтобы на окнах были плотные шторы и выходили они на тихую улицу. Певица, как и многие другие звезды, требует дорогой алкоголь: две бутылки коньяка и несколько бутылок итальянского вина. Самым странным желанием Лободы называют носки. В ее бытовом райдере значатся 12 пар носков разных цветов и плотности. В «продуктовую корзину» Светланы входит мясная и сырная нарезка, ягоды. До и после выступления певица желает подкрепиться горячими блюдами. Пожалуй, самое трудновыполнимое условие – запрет на фото и видеосъемку во время концерта.

София Ротару

У известной певицы много помощников, поэтому организаторы концерта должны предоставить несколько машин: авто представительского класса, авто попроще, 48-местный автобус и машина сопровождения. Гостиница – только класса люкс, апартаменты для звезды и три номера для ближайших помощников должны находиться рядом друг с другом. В ресторанах Ротару не питается, предпочитает, чтобы ее кормили свежеприготовленными блюдами. Она обожает продукты с рынка: яйца, молочные продукты, овощи. В гримерке обязательно должны быть: вода, соки и бутылка дорогого виски, чай, кофе, фрукты. Это еще не весь список еды, который должен быть в гримерке. Видимо, звезда или ее помощники очень любят есть во время концерта. Также София требует, чтобы за кулисами и у гримерок не было лишних людей, только охрана и техники.

Наргиз

Не так давно со звездой произошел неприятный случай. Менеджер одного концертного агентства пожаловался на Наргиз. Певица требует невозможного. Например, она предпочитает ездить в авто не сидя, а лежа. Вот только не в каждом авто такая возможность предусмотрена. Она желает курить в номере отеля, организаторам приходится платить штрафы. Кроме того, певица не может выступать без алкоголя. На этом фоне азербайджанские огурцы, узбекские помидоры и 200 полотенец кажутся детскими шалостями.

Вера Брежнева

А вот в райдере Веры Брежневой спиртному места не нашлось. Она ведет здоровый образ жизни, поэтому требования у нее соответствующие. В гримерке обязательно должен быть продуктовый набор: напитки на основе овса с различными вкусами, фрукты, вода, сыр, мясная и рыбная нарезки. Жить Вера хочет в тихих номерах класса люкс. В апартаментах звезды и ее команды обязательно должна быть вода и фрукты. В отеле должна быть комната для йоги или спортзал. К автомобилям Вера относится не так предвзято. Звезда не требует лимузин, иногда она соглашается даже на комфортабельный автобус и едет вместе со своей командой.

Сергей Лазарев