В прозрачных брюках с блестящей бахромой: смелый наряд Леси Никитюк

Недавно телеведущая посетила показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для светского выхода Леся выбрала провокационный наряд, а именно – прозрачные брюки с блестящей бахромой, которые оголили ягодицы украинской знаменитости.

Также дерзкий look Леси дополнила велюровая кофточка на одно плечо и черные туфли с заостренным носом. Несмотря на всю эпатажность, артистка сделала довольно скромную прическу, зачесав волосы в хвост.