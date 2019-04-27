Сб, 27.04.2019
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В прозрачных брюках с блестящей бахромой: смелый наряд Леси Никитюк
Мужчины, держите себя в руках!

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Леся Никитюк

ФОТО: Скриншот с Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк умеет удивлять поклонников не только своим отменным чувством юмора, но и выбором смелых нарядов, пишет Сегодня.

Недавно телеведущая посетила показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для светского выхода Леся выбрала провокационный наряд, а именно – прозрачные брюки с блестящей бахромой, которые оголили ягодицы украинской знаменитости.

Также дерзкий look Леси дополнила велюровая кофточка на одно плечо и черные туфли с заостренным носом. Несмотря на всю эпатажность, артистка сделала довольно скромную прическу, зачесав волосы в хвост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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