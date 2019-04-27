В прозрачных брюках с блестящей бахромой: смелый наряд Леси Никитюк
Украинская ведущая Леся Никитюк умеет удивлять поклонников не только своим отменным чувством юмора, но и выбором смелых нарядов, пишет Сегодня.
Недавно телеведущая посетила показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для светского выхода Леся выбрала провокационный наряд, а именно – прозрачные брюки с блестящей бахромой, которые оголили ягодицы украинской знаменитости.
Также дерзкий look Леси дополнила велюровая кофточка на одно плечо и черные туфли с заостренным носом. Несмотря на всю эпатажность, артистка сделала довольно скромную прическу, зачесав волосы в хвост.