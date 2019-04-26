ASOS случайно показал, как обманывают покупателей, выложив фото без ретуши

Неладное обнаружила пользовательница "Твиттера" Ронни Бертрам. Она выложила фото с сайта известного интернет-магазина ASOS, где модель демонстрирует красивое синее платье. И всё бы ничего, да команда ретейлера, очевидно, забыла зафотошопить на девушке прищепки, которые помогли откорректировать наряд по фигуре, сообщает Independent.

uhmm @ASOS ..think you forgot to edit those clips out pic.twitter.com/KRrtqq07Po — Ronnie (@xronnieanna) April 23, 2019

Надо ли говорить, что подобное возмутило пользователей сверх меры. Пост Ронни в рекордные сроки собрал 61 тысячу лайков и 17 тысяч репостов, а в комменты прибежали разозлённые клиенты магазина, которые, впрочем, не забыли высмеять ситуацию, как принято в Интернете.

"Ой здрасьте, ASOS, тут такое дело, я заказывала платье и прищепки не пришли. Смотрите, не, они были на фото, и я подумала, что они идут в комплекте..." Пользователь "Твиттера"

"Самая соль в том, что ASOS скрывает реальный вид товара, а потом банит клиентов, которые "слишком часто возвращают товар"" Пользователь "Твиттера"

"Ооо, а мне нравится этот аутфит! Очень в стиле панк-рок" Пользователь "Твиттера"

"А я думала ещё, почему вещи с сайта никогда на меня не садятся как на модель. Теперь я, кажется, знаю почему..." Пользователь "Твиттера"

"По-моему, мы упускаем возможность для стартапа! Невидимые прищепки помогут вашей одежде выглядеть так же круто, как на фото" Пользователь "Твиттера"