ASOS случайно показал, как обманывают покупателей, выложив фото без ретуши

Как гласит народная мудрость, одна ошибка — и ты ошибся. Небольшую оплошность можно было бы списать кому-то незначительному, но крупному интернет-магазину такое будут припоминать ещё долго, пишет Лайф.
Неладное обнаружила пользовательница "Твиттера" Ронни Бертрам. Она выложила фото с сайта известного интернет-магазина ASOS, где модель демонстрирует красивое синее платье. И всё бы ничего, да команда ретейлера, очевидно, забыла зафотошопить на девушке прищепки, которые помогли откорректировать наряд по фигуре, сообщает Independent.
uhmm @ASOS ..think you forgot to edit those clips out pic.twitter.com/KRrtqq07Po— Ronnie (@xronnieanna) April 23, 2019
Надо ли говорить, что подобное возмутило пользователей сверх меры. Пост Ронни в рекордные сроки собрал 61 тысячу лайков и 17 тысяч репостов, а в комменты прибежали разозлённые клиенты магазина, которые, впрочем, не забыли высмеять ситуацию, как принято в Интернете.
"Ой здрасьте, ASOS, тут такое дело, я заказывала платье и прищепки не пришли. Смотрите, не, они были на фото, и я подумала, что они идут в комплекте..."
Пользователь "Твиттера"
"Самая соль в том, что ASOS скрывает реальный вид товара, а потом банит клиентов, которые "слишком часто возвращают товар""
Пользователь "Твиттера"
"Ооо, а мне нравится этот аутфит! Очень в стиле панк-рок"
Пользователь "Твиттера"
"А я думала ещё, почему вещи с сайта никогда на меня не садятся как на модель. Теперь я, кажется, знаю почему..."
Пользователь "Твиттера"
"По-моему, мы упускаем возможность для стартапа! Невидимые прищепки помогут вашей одежде выглядеть так же круто, как на фото"
Пользователь "Твиттера"
Один из пользователей решил немного заступиться за компанию и пояснил, что часто в ретейл-магазинах бывает так, что от какой-то модели одежды приходит лишь определённый размер для демонстрации, а модель, свободная в данный момент, не всегда этому размеру соответствует, поэтому приходится идти на ухищрения.