Рестораны отказываются от авокадо. Его нельзя есть
Авокадо — самый популярный фрукт у блогеров-кулинаров, веганов и адептов правильного питания. Питательный, вкусный и к тому же идеально подходит к яйцам, которые так любят все поклонники фитнеса. Считается, что самый полезный завтрак — это тост с авокадо и яйцом. Однако, пока некоторые не могут представить себе жизнь без зеленого фрукта, модные кафе Великобритании начали удалять его из своих меню. Почему? Отвечает журнал Elle.
Дело в том, что из-за огромного спроса на фрукт леса в Центральной и Южной Америке стали вырубать и засаживать их деревьями авокадо. Но проблема в том, что основное требование для роста этих деревьев — хороший дренаж. Авокадо не выдерживает чрезмерной влажности почвы, поэтому землю искусственно осушают. Кроме того, дерево не должно расти слишком высоким, иначе прекращается разветвление и появляется меньше плодов, поэтому, чтобы деревья не выросли выше 4-5 метров, их обрабатывают сильными химикатами.
Есть еще один минус: транспортировка авокадо в Европу из Центральной и Южной Америки занимает много времени и ресурсов.
По сообщению The Independent, популярное фермерское кафе в деревне Грейт-Миссенден в Великобритании опубликовало на своем сайте объявление: «Мы больше не будем продавать блюда с авокадо. И это не шутка». Комментируя свое решение, владельцы кафе заявили, что в связи с изменениями климата нелогично перевозить авокадо на самолетах за тысячу километров, когда можно готовить из локальных продуктов. «Одержимость западного мира этим фруктом привела к небывалому спросу на него и подняла цены до такой степени, что мексиканские наркокартели начали контролировать экспорт авокадо, — заявили владельцы в своем Instagram. — Леса в Южной Америке стали вырубать. Интенсивное земледелие в таких масштабах способствует губительному для планеты парниковому эффекту и обезвоживанию почвы».
Чуть ранее другое кафе в Бристоле также объявило о прекращении использования авокадо: «Мы любим авокадо, но этические проблемы всегда были для нас важнее, — сказал соучредитель кафе Адам Уайт, — продавать этот фрукт, зная, какой огромный социально-экономический урон наносит его выращивание людям, просто неправильно». Похоже, скоро нас ждет мода на отказ от авокадо. Ведь защита природы и экологии — главный и, наверное, самый полезный для человечества тренд нашего времени.