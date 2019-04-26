Рестораны отказываются от авокадо. Его нельзя есть

Есть еще один минус: транспортировка авокадо в Европу из Центральной и Южной Америки занимает много времени и ресурсов.

По сообщению The Independent, популярное фермерское кафе в деревне Грейт-Миссенден в Великобритании опубликовало на своем сайте объявление: «Мы больше не будем продавать блюда с авокадо. И это не шутка». Комментируя свое решение, владельцы кафе заявили, что в связи с изменениями климата нелогично перевозить авокадо на самолетах за тысячу километров, когда можно готовить из локальных продуктов. «Одержимость западного мира этим фруктом привела к небывалому спросу на него и подняла цены до такой степени, что мексиканские наркокартели начали контролировать экспорт авокадо, — заявили владельцы в своем Instagram. — Леса в Южной Америке стали вырубать. Интенсивное земледелие в таких масштабах способствует губительному для планеты парниковому эффекту и обезвоживанию почвы».