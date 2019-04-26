Пт, 26.04.2019
Эстонские организаторы опровергли заявление Светланы Лободы: это очевидная ложь! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Таллиннские красотки, отдохнувшие в Монако: 3000 евро на две недели хватит, еще и останется!

Таллиннские красотки, отдохнувшие в Монако: 3000 евро на две недели хватит, еще и останется!
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

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Сегодня в гостях у Светы Карабут и Эдгара Гергеля в шоу Limon LIVE две известные красотки - Елена Малиш и Анастася Балак - организаторы Fashion Showcase для успешных и современных женщин. 

Они ворвались в студию портала Limon.ee прямо из Монако и привезли в Эстонию солнышко. Говорили мы о дороговизне отдыха в Монако, о наряде президента Керсти Клаьюлайд на встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также о планах красоток. Они скоро организуют тур в Монако для эстонских женщин.

Елена Малиш и Анастасия Балак в гостях у Limon LIVE

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Смотрите Limon LIVE и заряжайтесь позитивом и витаминами! 

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