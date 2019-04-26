Смелость города берет: 70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в прозрачной юбке
Недавно прошел юбилей Аллы Пугачевой в ресторане на Рублевке, но поскольку торжество было закрыто от прессы, подробности праздника стали известны только сейчас, рассказывает Комсомольская правда.
Алла Борисовна пригласила на свое 70-летие только ближний круг: свою семью, Филиппа Киркорова, дизайнера Игоря Гуляева, певца Николая Баскова, продюсера Александра Достмана, Игоря Николаева с женой Юлей Проскуряковой, Михаила Жванецкого с супругой Натальей. Конечно же, певицу поздравила политическая элита: премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой, Валентина Матвиенко.
Сама именинница дефилировала по банкетному залу в черном платье и ботфортах. Фирменные пугачевские кудри артистка заменила аккуратной укладкой, вытянув пряди с помощью утюжка для волос.
К финалу вечера 70-летняя звезда примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева — экстравагантную прозрачную юбку телесного цвета, слегка украшенную узорами. Благо на певице были черные шорты, поэтому прозрачная юбка не смотрелась на АБ вызывающе.
Правда, Примадонна стильно выглядит?!