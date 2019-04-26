Обязательно прислушайтесь! Вот самые главные приметы Страстной пятницы

Сегодня - Страстная пятница, самый строгий пост в году. В этот день распяли Иисуса Христа.
Верующие сегодня находятся в глубокой скорби, запрещается устраивать шумные забавы и веселиться, пишет РБК.
День нужно проводить в молитве и раздумьях о страданиях Иисуса.
В этот день строго запрещается работать, особенно физически. Все уборки, работы в саду, шитье, стирка и прочее нужно перенести на субботу.
Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры.
В Страстную пятницу нужно соблюдать строгий пост.
До выноса Плащаницы есть вообще нельзя, а после - только хлеб и вода. Тем более нельзя употреблять спиртные напитки.
Вот самые главные приметы Страстной пятницы:
- тучи на небе - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному;
- если стирать в этот день - на вещах появятся кровавые пятна;
- если что-то посеять - оно не взойдет;
- нельзя гадать и делать магические ритуалы, иначе беды не избежать;
- кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.
Часто хозяйки задаются вопросом: можно ли печь куличи в Страстную пятницу.
По обычаям, все приготовления, и в том числе куличи, нужно делать в Чистый четверг.
Но если случилось так, что вы печете угощения в пятницу, нужно перед началом работы обязательно помолиться и попросить помощи у Бога, и выпекать куличи в полной тишине.