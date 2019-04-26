Обязательно прислушайтесь! Вот самые главные приметы Страстной пятницы

Верующие сегодня находятся в глубокой скорби, запрещается устраивать шумные забавы и веселиться, пишет РБК.

День нужно проводить в молитве и раздумьях о страданиях Иисуса.

В этот день строго запрещается работать, особенно физически. Все уборки, работы в саду, шитье, стирка и прочее нужно перенести на субботу.

Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры.

В Страстную пятницу нужно соблюдать строгий пост.

До выноса Плащаницы есть вообще нельзя, а после - только хлеб и вода. Тем более нельзя употреблять спиртные напитки.

Вот самые главные приметы Страстной пятницы:

тучи на небе - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному;

если стирать в этот день - на вещах появятся кровавые пятна;

если что-то посеять - оно не взойдет;

нельзя гадать и делать магические ритуалы, иначе беды не избежать;

кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.

Часто хозяйки задаются вопросом: можно ли печь куличи в Страстную пятницу.

По обычаям, все приготовления, и в том числе куличи, нужно делать в Чистый четверг.